La serie en Netflix que debes ver si eres amante del rap y quieres sumergirte en su nacimiento dentro del Bronx

Otra semana ha concluido y es que el dulce descanso de nuestras obligaciones diarias muchas veces nos impulsa a buscar alguna serie nueva para dejar de lado las preocupaciones y sumergirnos en historias ajenas y fascinantes. Si bien es posible encontrar un sinfín de títulos entre todos los servicios de streaming, Netflix sigue siendo una garantía de calidad ya que sus producciones originales nos acercan a otras realidades y un ejemplo de ello es "The Get Down", que además de reunir un elenco espectacular, también nos brinda un relato poderoso.

La serie en Netflix que retrata el nacimiento del rap

Estrenada en 2016, "The Get Down" cuenta con dos espectaculares temporadas creadas por Baz Luhrmann ("El Gran Gatsby") y escritas por Shawn Ryan ("The Shield") y si este dúo no es suficiente, en la pantalla podemos ver el talento de Justice Smith, Shameik Moore, Herizen F. Guardiola, Jaden Smith, Skylan Brooks, T. J. Brown, Jr., entre otros. Ellos logran crear una atmósfera impactante y dramática que te atrapará desde el primer episodio.

Mylene Cruz es una talentosa artista con una voz celestial que sueña con convertirse en una estrella de la música disco, personifica la energía y la pasión de una época que se niega a ser silenciada.

Cada episodio comienza con una impactante imagen del protagonista Ezekiel, conocido como "Books", ofreciendo sus rimas en un estadio repleto, evocando memorias de su juventud 20 años atrás y esta estructura es ideal para sumergir al espectador en el mundo de Ezekiel, sin revelar de inmediato detalles sobre los otros personajes.

Desde esta introducción, a veces presentada como un resumen musical de eventos previos, "The Get Down" sigue una línea temporal lineal, destacando la lucha entre dos géneros musicales dominantes en la Nueva York de los años 70: la música disco, reinante en la escena y el naciente movimiento subterráneo que busca crear música a través de discos y no de instrumentos convencionales.

Cada personaje aporta características únicas y complementarias, tanto en su vida personal como en su papel en el grupo "The Get Down Brothers".

Pero además de la música, esta serie pone en evidencia la corrupción que reinaba en la ciudad de Nueva York en aquellos turbulentos tiempos, presentando a un grupo de jóvenes humildes del Bronx que anhelan alcanzar el éxito en estos nuevos géneros musicales. Los protagonistas principales que nos guían a través de esta travesía son tres personajes distintivos: Ezekiel, el rapero y letrista; Shaolin Fantastic, el DJ cuyo nombre rinde homenaje a GrandMaster Flash; y Mylene Cruz, una joven portorriqueña con aspiraciones de convertirse en una estrella de la música disco.

El encuentro con el innovador GrandMaster Flash marca un punto crucial en la vida de estos personajes, quienes luchan por salir del anonimato y alcanzar el éxito en el mundo de la música que tanto aman. Inicialmente, Shaolin Fantastic emerge como una figura destacada, a pesar de su pasado turbio, convirtiéndose en un ídolo urbano del barrio con sus característicos tenis rojos Puma, mientras que conocemos el entorno religioso de Mylene y su deseo de triunfar en la música, inspirada por figuras como Gloria Estefan.

Esta serie se compone de 13 cautivadores episodios que prometen llevar al espectador a un viaje inolvidable a través de la música y la cultura del Bronx de los años 70.

El punto de inflexión llega cuando Shaolin comienza a dominar la técnica del "Get Down", una habilidad fundamental en el incipiente mundo del hip-hop. Esta técnica, que implica crear bucles sonoros con dos discos giratorios, se convierte en la base del estilo y la música del grupo que forman y a medida que la trama avanza, seguimos el ascenso de la música disco que se mezcla con los problemas existentes en el Bronx de Nueva York, donde el consumo de sustancias y la rivalidad entre bandas hace aún más difícil el ascenso de estos jóvenes.

Para estos jóvenes, la música es más que entretenimiento; es un vehículo para combatir la alienación y protestar contra un sistema opresivo.

