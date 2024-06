Contra todo pronóstico, Charly García regresa a los escenarios para interpretar dos de sus éxitos más emblemáticos

El mundo del rock en español es bastante amplio y aunque muchos países de hablahispana nos han regalado a ídolos que forjaron el camino para las bandas actuales, hubo algo en Argentina que la convirtió en el epicentro de este movimiento musical y entre los muchos íconos que rompieron la escena nacional e internacional, se encuentra el amado Charly García.

Y es que el cantante es considerado un prodigio de la música, por lo que sus canciones se han convertido en una referencia de la música en español y aunque tiene algunos años de que se alejó del ojo público, hoy parece haber resgresado, aunque sea por un par de canciones. Todo sucedió el pasado 6 de junio en "Faena", un lujoso hotel ubicado en Argentina cuando después de dos años de ausencia sorprendió a sus fans con un mini concierto en donde interpretó "Yendo de la cama al living" y "Cerca de la revolución".

Después de dos años de ausencia, el legendario músico argentino Charly García sorprendió a sus fanáticos con una inesperada actuación en el lujoso Hotel Faena.

Los encargados de documentar este espectacular regreso fue la revista Rolling Stone Argentina, quienes a través de su sitio web afirmaron que el regreso de Charly, quien ahora tiene 72 años, no fue un acontecimiento aleatorio, sino la culminación de meses de planificación y anticipación. De acuerdo con el medio, Gastón Baremberg (baterista de la banda de Fito Páez y líder de la Baremberg & Mojo Jam Band) había estado soñando con traer la música del cantante de vuelta al Faena.

Con este sueño en mente, en el mes de febrero, Baremberg se reunió con Laura Suhs, directora creativa del Faena, para discutir la organización de una serie de eventos centrados en la música durante un descanso en su gira con Páez. El objetivo era crear una atmósfera que recordara el espíritu único de la música de Charly, con la esperanza de que algún día él mismo se uniera a ellos en el escenario, aunque en opinión de muchos fans, esto parece imposible.

Cuando Charly García llegó al Faena, la banda aún no había realizado la prueba de sonido y el lugar ya estaba lleno de invitados.

Ese sueño comenzó a tomar forma a finales del mes de mayo cuando Suhs informó a Baremberg que Facu Iñigo, el hermano de Mecha, la pareja de Charly, estaría de DJ en el Faena, y que García estaba interesado en asistir. Aunque inicialmente no estaba seguro de si el cantante realmente actuaría, Baremberg y su banda estaban preparados para cualquier cosa. Y fue hasta la misma tarde del evento que Baremberg recibió la emocionante confirmación: Charly García estaba en camino hacia su concierto.

De acuerdo con Rolling Stone Argentina, Charly llegó al Hotel Faena cuando la banda ni siquiera había realizado la prueba de sonido y como el lugar ya se encontraba lleno de los exclusivos invitados, decidieron tocar un repertorio de canciones de Stevie Wonder, Prince y James Brown. Y mientras Gastón Baremberg tocaba, notó que Tato Vega (colaborador de Charly), sonreía y señalaba que el músico estaba disfrutando de la actuación.

El icónico artista deleitó al público interpretando dos de sus clásicos acompañado por la Baremberg & Mojo Jam Band.

Fue en ese instante donde la banda supo que era el momento adecuado para pedirle al icónico músico argentino que les concediera unos momentos de actuación. Es así como Baremberg dirigió a la guitarrista Julia Agra una señal y así comenzaron a sonar los primeros acordes de una de las canciones de Charly García, la pequeña multitud estalló en aplausos y su sorpresa fue aún más grande cuando vieron al mismísimo Charly García acercándose hasta el piano instalado en medio de la habitación.

El histórico momento de Charly García en el Faena

De acuerdo con el medio argentino, el público estaba más que emocionado y a pesar de que ésto sucedió durante una noche de miércoles, la sala estaba llena de personas que, al ver a Charly García, no podían evitar sonreír y cantar apasionadamente canciones que quizás ni siquiera sabían que conocían. La energía en la sala era eléctrica, un testimonio de la presencia magnética del cantante y de la importancia histórica de su música.

El Hotel Faena, conocido por ser un centro cultural y artístico en Buenos Aires, proporcionó el escenario perfecto para este concierto inesperado.

En medio de esta euforia contenida en la sala, Gastón Baremberg recordó esta noche como una experiencia profunda, y es que aunque ya había tocado con Charly durante varias colaboraciones con Fito Páez, incluyendo una memorable gira en 2013, cada encuentro con el maestro parece estar lleno de una intensidad emocional única. "Hace mucho tiempo que no tenía esa chance y me sigue pasando igual que siempre, siento la emoción a flor de piel como la primera vez. Todavía te lo cuento y no lo puedo creer" compartió Baremberg para Rolling Stone Argentina, todavía conmovido por el evento.

Fue así como el Hotel Faena con su vibrante combinación de lujo y cultura, continúa siendo un faro para la expresión artística en Buenos Aires, en donde sólo algunas personas pudieron ser testigos del regreso de uno de los músicos más importantes en la historia del rock en español.

Esta reciente actuación de Charly García se suma a su rica historia de eventos inolvidables

La inesperada actuación de Charly García en el Hotel Faena no solo fue una noche mágica para quienes asistieron, sino también un momento significativo en la carrera del músico. Recordó a todos los presentes el poder de la música para unir y elevar, demostrando que, incluso después de décadas en la industria, la influencia y la pasión de Charly por la música siguen siendo tan fuertes como siempre.

