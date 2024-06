Cyndi Lauper en Hollywood: así fue el momento en el que plasmó sus manos en el Paseo de la Fama antes de retirarse

La década de los 80 nos regaló figuras icónicas en el mundo de la música y una de ellas es Cyndi Lauper, quien además de ser una cantante que rompió con los estereotipos de género de la época, también se convirtió en activista a favor de distintas causas sociales, lo que la ha convertido en una referente. Por esta gran trayectoria, Cyndi inmortalizó sus manos y pies en el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el Paseo de la Fama de Hollywood, Los Ángeles.

Cyndi Lauper plasma sus manos en el Paseo de la Fama

Fue el pasado martes 4 de junio que la icónica cantante y activista asistió a una ceremonia llena de nostalgia y admiración, donde acompañada de Cher, Cyndi Lauper logró quedar inmortalizada en este lugar. "Este momento es surrealista porque amo el glamour y amo Hollywood", expresó Lauper antes de dejar sus huellas en el mismo lugar que lo hicieron estrellas legendarias como Marilyn Monroe.

La emoción en su rostro era palpable, reflejando tanto el orgullo como la gratitud por ser reconocida en un lugar tan emblemático.

Fotografía: AP Photo.

La ceremonia se llevó a cabo un día después de que Cyndi anunciara su próxima gira titulada "Girls Just Want to Have Fun", en donde lamentablemete se despedirá de los escenarios; el nombre de este tour, hace honor a la canción que la catapultó a la fama en los años ochenta. Y a pesar de que este anuncio conmocionó a las y los fans de la cantante, durante la ceremonia no mencionó nada sobre esta gira, optando por mantener un tono ligero y evitar ponerse "sensible" para no estropear su maquillaje.

De la misma forma, Cher (quien recibió el mismo homenaje en el año 2010) aplaudió el talento de su amiga y colega, subrayando la profunda admiración y respeto que siente por ella. En la ceremonia también estuvo presente la cantante Bebe Rexha, quien destacó la "naturaleza sin complejos" de Lauper para "ser ella misma" y su incansable labor como activista de diversas causas sociales a favor de las mujeres y el colectivo LGBTTTIQ+.

La influencia de Cyndi Lauper en la industria musical y en la lucha por los derechos sociales ha sido significativa, convirtiéndola en un referente para nuevas generaciones de artistas y activistas.

Fotografía: AP Photo.

En 2016, la compositora de "Time After Time", quien además cuenta con un Emmy, un Tony y dos Grammy, entre otros galardones, también fue homenajeada en el Paseo de la Fama de Hollywood al recibir una de las icónicas estrellas que adornan el boulevard, por lo que este reconocimiento se sumó a una larga lista de logros en su carrera, consolidándola como una de las artistas más influyentes de su tiempo.

¿Quién es la icónica cantante Cyndi Lauper?

Cindy Lauper, nacida en Nueva York en 1953, inició su carrera musical con la banda Blue Angel, un grupo de retro-rockabilly que ganó popularidad en los bares de Nueva York. Sin embargo, su verdadero salto a la fama ocurrió con el lanzamiento de su álbum "She's So Unusual" en 1983. De este álbum se desprendió el sencillo "Girls Just Want to Have Fun", que, gracias a su mensaje de rebeldía y empoderamiento, se convirtió en un himno feminista y posicionó a la cantante como un icono pop de la década de los ochenta.

Pero además de su éxito musical, Lauper ha sido una figura prominente en la defensa de los derechos humanos ya que en 2008, fundó la organización True Colors United, dedicada a abordar la falta de vivienda entre los jóvenes LGBTTTIQ+, por lo que su compromiso con esta causa ha sido inquebrantable, utilizando su plataforma para generar conciencia y promover cambios significativos.

La influencia de Lauper también se ha extendido al mundo del teatro; pues en 2013, se convirtió en la primera mujer en solitario en ganar el premio Tony a la Mejor Partitura Original por el musical "Kinky Boots". Este logro no solo destacó su talento como compositora, sino que también solidificó su posición como pionera en la industria del entretenimiento.

Distintas cantantes han expresado su admiración hacia la artista, quien está a punto de dar por terminada su carrera musical.

Fotografía: AFP Photo.

El homenaje en el Teatro Chino de Hollywood es un testimonio del impacto duradero de Cyndi Lauper en la música, el activismo y la cultura pop. Y a medida que se prepara para su gira de despedida, sus seguidores y colegas celebran una carrera llena de éxitos y contribuciones significativas. Es así como Cyndi Lauper, con su estilo inconfundible y su espíritu indomable, continúa inspirando a millones alrededor del mundo, dejando una huella imborrable tanto en el escenario como fuera de él.