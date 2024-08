Oasis está de vuelta: anuncian conciertos en el Reino Unido

Se hizo el milagro: los hermanos Gallagher se reunirán nuevamente en el escenario para revivir a Oasis y visitar cinco ciudades del Reino Unido e Irlanda en un breve tour que arrancará el próximo 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales.

Mediante sus cuentas en redes sociales, la banda compartió un video de minuto y medio retomando algunas de las imágenes más icónicas de los hermanos, nacidos en Manchester y considerados leyendas del britpop de los 90.

Hasta el momento, solo se han confirmado fechas como la ya mencionada en la capital del País de Gales, a las que se sumarán cuatro conciertos en Manchester, cuatro presentaciones más en el icónico estadio de Wembley, en Londres, dos presentaciones en Edimburgo, Escocia y otro par en Dublín, República de Irlanda.

Los boletos estarán a la venta a partir de este sábado 31 de agosto a través de su página oficial y, hasta el momento, no se han anunciado fechas fuera de las islas británicas para este reencuentro.

¿Cuándo se formó Oasis?

Nacida en 1991, Oasis es considerada como una de las tres bandas británicas más importantes en la década de los 90, junto a otras agrupaciones legendarias como Blur o Pulp, las cuales dominaron la escena musical internacional.

Formada sobre la base de otra agrupación anterior, llamada The Rain, contó desde el principio con la participación de los hermanos Gallagher, Liam y Noel, quienes se encargaron de aportar la voz y letras características de la banda.

Su éxito fue prácticamente instantáneo. Su primer álbum, Definitely Maybe, vendió 15 millones de copias, hecho que fue duplicado por las 30 millones de copias de (What’s the Story? Morning glory), convirtiéndose en uno de los grupos más populares de la época.

La personalidad de los Gallagher, sin embargo, los llevó a enemistarse con otros músicos británicos, como Robbie Williams, Mick Jagger o Blur, banda con la que en años pasados colaboró Noel Gallagher.

¿Cómo se separó Oasis?

Las pugnas no siempre eran con otros grupos. Una de las cosas que distinguieron el ascenso de la banda fueron también las continuas peleas entre Liam y Noel, las cuales llegaron a acabar a golpes.

Las cosas empeoraron a tal grado que, en 2009, Noel decide dejar Oasis y disolver la banda, presuntamente debido a los excesos en los que su hermano menor incurría desde hacía algunos años.

A partir de entonces, el sueño de millones de fans de la banda de Manchester sobre una futura reunión eran sepultados ferozmente por ambos hermanos, quienes aprovechaban cualquier momento para insultarse mutuamente.

Sin embargo, el mensaje puesto casi en simultáneo tanto en la cuenta oficial de Oasis como en las cuentas en redes sociales de Liam y Noel fue el preámbulo de un milagro que sus seguidores esperan que se expanda a todo el mundo.