Steven Tyler confiesa cuál fue la canción que marcó su carrera, después de anunciar el retiro de Aerosmith

Hace algunos días se dio a conocer que la icónica banda Aerosmith se retiraría de manera definitiva de los escenarios, ésto debido a que su vocalista, Steven Tyler, aún se encuentra lidiando con una lesión en la tráquea que le impide cantar. Con más de 50 años siendo un emblema del hard-rock, la banda deja un profundo vacío entre sus seguidores, quienes resguardan su corazón cada una de sus presentaciones.

No cabe duda que Aerosmith será recordada por su impresionante trayectoria de más de medio siglo, en donde acumularon cientos de canciones que pasarán a la historia. Pero a pesar de su éxito arrollador, Steven Tyler ha explicado que hay momentos que marcan un antes y un después en la carrera de un artista y para ellos, una canción en específico se convirtió en ese punto.

Steven Tyler, con su voz inconfundible y su presencia escénica magnética, ha sido una fuerza impulsora detrás del éxito de Aerosmith.

Esta importante revelación se encuentra entre las páginas del libro "Does The Noise in My Head Bother You?", escrito por Steven Tyler; en esta autobiografía, el vocalista de Aerosmith afirma que el momento más alto en su carrera se materializó con la canción "Nobody's Fault", misma que consolidó su reputación como un compositor excepcional.

Si no conoces "Nobody's Fault", ésta canción se incluyó en el cuarto álbum de estudio de Aerosmith, "Rocks", lanzado en 1976. Este disco es considerado uno de los trabajos más influyentes de la banda y del rock en general y según "Far Out Magazine", Tyler escribió la canción junto al guitarrista Brad Whitford.

Para entender porque "Nobody's Fault" se convirtió en el cáliz de Aerosmith, es importante recordar que la banda había alcanzado un gran éxito con sus álbumes anteriores, pero "Rocks" fue un paso audaz hacia un sonido más crudo y poderoso. El álbum fue grabado en un momento en que la banda enfrentaba a las expectativas de la industria y la creciente competencia en el panorama musical.

Sin embargo, en lugar de ceder ante estas presiones, Aerosmith se duplicó en su creatividad, produciendo un disco que resonaría a través de las generaciones. Fue el productor Jack Douglas quien jugó un papel crucial en la dirección del sonido de "Rocks", pues gracias a él lograron alejarse de los clichés del rock de la época y explorar un sonido más agresivo y auténtico.

Sin duda alguna, la participación activa de Steven Tyler en la producción y su deseo de experimentar con nuevos sonidos resultaron fundamentales para el éxito del álbum. Es así como en su autobiografía Tyler describe la grabación de "Nobody's Fault" como un momento electrizante y casi surrealista.

"Ese tema es uno de los momentos más destacados de mi carrera creativa", afirma; y es que la intensidad con la que Whitford y Joe Perry ejecutaron sus partes de guitarra fue tal que Tyler la comparó con un estruendo aterrador.

Por ello, no es una sopresa que desde su lanzamiento, "Nobody's Fault" ha sido reconocida como una de las canciones más potentes de Aerosmith. La revista internacional "Rolling Stone" la describe como "una explosión de energía pura", destacando cómo captura el caos y la emoción que define el mejor trabajo de la banda.