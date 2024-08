Aerosmith se retira de manera definitiva después de 54 años en los escenarios: "son los mejores fans del planeta"

El mundo de la música ha sido testigo de grandes bandas con trayectorias impresionantes y una de las más amadas es Aerosmith, quienes con más de 50 años en la industria han anunciado su retiro definitivo, dejando un gran vacío entre sus fans. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de Instagram de la icónica banda de hard rock, quienes afirman sentirse destrozados por esta difícil decisión.

De la misma forma, el anuncio de su retiro ha generado una ola de emociones entre sus seguidores, por lo que en su publicación de Instagram, la banda agradeció a sus fans por su apoyo incondicional a lo largo de su carrera: "un último agradecimiento a ustedes, los mejores fans del planeta Tierra. Pongan nuestra música fuerte, ahora y siempre. Sueñen. Han hecho que nuestros sueños se hagan realidad".

Sigue leyendo:

VIDEO: "Un sueño hecho realidad", abuelito conoce a su idol K-Pop y conmueve con su reacción

Camila Cabello se retira de los escenarios por tiempo indefinido: "volveré más divertida y más inteligente"

Y es que el impacto de Aerosmith trasciende la música, pues han sido pioneros en la incorporación de elementos del blues al rock duro, influenciando a generaciones enteras de músicos. Canciones como "Dream On", "Sweet Emotion" y "Walk This Way" se han convertido en himnos atemporales que hoy son sólo un recuerdo de su impresionante carrera de poco más de medio siglo.

¿Por qué Aerosmith se retira de los escenarios definitivamente?

Formada en Boston en 1970, Aerosmith rápidamente se consolidó como una de las bandas más emblemáticas del hard rock y es que con su inconfundible sonido, que combina el rock and roll con el blues, han vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo y han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2001.

Sus miembros originales, Steven Tyler (vocalista), Joe Perry (guitarrista), Tom Hamilton (bajista), Joey Kramer (baterista) y Brad Whitford (guitarrista), siguen siendo conocidos por su habilidad para reinventarse a lo largo de las décadas, por lo que la banda ha sido reconocida también por su capacidad para superar adversidades, incluidas las luchas personales con el abuso de sustancias.

La decisión de retirarse definitivamente llega tras una serie de problemas de salud del vocalista Steven Tyler, quien en 2023 sufrió una fractura de laringe, lo que llevó a la banda a posponer su gira mundial. Según informes médicos, la lesión de Tyler fue severa, requiriendo un extenso periodo de recuperación y limitando su capacidad para cantar.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, Aerosmith ha anunciado su retiro definitivo de los escenarios.

Fotografía: Instagram/@aerosmith

A pesar de los esfuerzos por reprogramar su gira "Peace Out" para este 2024, los riesgos asociados con el regreso de Tyler a los escenarios eran demasiado altos, por lo que en su comunicado, la banda expresó: "una recuperación completa de su lesión vocal no es posible. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, de retirarnos del escenario de gira".

Si bien los miembros han afirmado que ya no harán más presentaciones en vivo, los miembros de Aerosmith han indicado que seguirán involucrados en la música y el entretenimiento. Steven Tyler ha expresado su interés en continuar con su trabajo en solitario y en proyectos de caridad, mientras que Joe Perry, conocido por su pasión por la guitarra, también ha mencionado planes para explorar nuevas colaboraciones musicales.

El anuncio del retiro de Aerosmith marca el fin de una era en el mundo del rock, pero su contribución a la música y la cultura es inmensa, y su legado perdurará a través de sus grabaciones, su influencia en nuevos artistas y el amor eterno de sus fans.

La noticia ha resonado profundamente entre sus fanáticos y la comunidad musical en general, marcando el fin de una era.

Fotografía: Instagram/@aerosmith

¿Qué dice el comunicado de Aerosmith en español?

"Era 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ti, nuestro Ejército Azul, esa chispa capturó llamas y ha estado ardiendo durante más de cinco décadas. Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el principio y todos ustedes son la razón por la que hicimos historia del rock 'n' roll.

Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se convierta en parte de la tuya. En cada club, en cada tour masivo y en momentos grandes y privados nos habéis dado un lugar en la banda sonora de vuestras vidas.

Siempre hemos querido hacerte alucinar cuando actuamos. Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses incansablemente trabajando en llevar su voz donde estaba antes de su lesión. Lo hemos visto luchando a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro, que una recuperación completa de su lesión vocal no es posible. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos del escenario de gira.

El legado de Aerosmith se extiende más allá de sus logros musicales, pues han sido pioneros en la industria del entretenimiento.

Fotografía: Instagram/@aerosmith

Estamos más allá de las palabras agradecidos por todos los que se animaron a salir a la carretera con nosotros una última vez. Agradecido con nuestro equipo experto, nuestro increíble equipo y las miles de personas talentosas que han hecho posible nuestras carreras históricas. Un último agradecimiento a ustedes - los mejores fans del planeta Tierra. Pon nuestra música fuerte, ahora y siempre. Sueña. Has hecho que nuestros sueños se hagan realidad."