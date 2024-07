The Killers hace un espectacular homenaje a Oasis al recrear una de las portadas más icónicas de la banda

The Killers se ha convertido en una de las bandas más exitosas de la música contemporánea y es que desde sus inicios se consolidaron como los favoritos del público, quienes con el paso de los años han crecido y evolucionado junto a la agrupación estadounidense. Pero así como cualquier otra banda, The Killers encontró inspiración en otros músicos que los impulsaron a perseguir sus sueños y una de ellas ha sido Oasis, quienes se convirtieron en un ente fundamental dentro del movimiento britpop y de la música inglesa.

El icónico homenaje hecho por The Killers a Oasis

Y es que la relación entre The Killers y el Reino Unido ha sido siempre especial, por lo que no solo han demostrado su capacidad para reunir multitudes, sino que también mantienen una afinidad cultural y emocional con el país. Es así como la banda decidió hacer público su reconocimiento a Oasis al recrear una de las portadas más icónicas del rock británico: la del disco "(What's The Story) Morning Glory?" lanzado en 1995.

Fue así como Brandon Flowers se plantó en medio de Berwick Street en el Soho, Londres, emulando la famosa imagen de la banda de los hermanos Gallagher. Este gesto no solo muestra el respeto de The Killers por Oasis, sino también su conexión profunda con el legado musical del Reino Unido; la imagen fue compartida en las redes sociales de la agrupación estadounidense, desatando miles de comentarios de fans que no tardaron en entender la referencia y abrazaron aún más su amor por The Killers y, por supuesto, por Oasis.

¿Por qué "(What's The Story) Morning Glory?" de Oasis fue tan importante?

"(What's The Story) Morning Glory?" de Oasis fue lanzado el 2 de octubre de 1995 y es considerado uno de los álbumes más importantes del britpop y un ícono cultural de la década de los 90. Este segundo álbum de la banda no solo catapultó a Oasis a la fama mundial, sino que también consolidó su estatus como uno de los grupos más influyentes de su época.

Este disco se ha vuelto parte del imaginario colectivo, ya que sus cifras de ventas fueron impresionantes, pues logró vender 346 mil copias en su primera semana solo en el Reino Unido y permaneció 10 semanas consecutivas en la cima de las listas británicas. Hasta la fecha, ha vendido más de 22 millones de copias en todo el mundo, siendo el tercer álbum más vendido en la historia del Reino Unido.

Musicalmente, el álbum incluye algunos de los mayores éxitos de Oasis, como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Champagne Supernova" y "Some Might Say". Estas canciones no solo definieron el sonido de la banda, sino que también se convirtieron en himnos generacionales que aún resuenan hoy en día.

"Wonderwall", en particular, se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas del rock moderno y sigue siendo un elemento básico en listas de reproducción y eventos de karaoke alrededor del mundo.

Además, "(What's The Story) Morning Glory?" fue fundamental en la llamada "Batalla del Britpop", un enfrentamiento mediático entre Oasis y Blur. Esta rivalidad culminó cuando ambos lanzaron sencillos el mismo día en agosto de 1995, con Oasis presentando "Roll with It" y Blur "Country House". Aunque Blur ganó esa batalla en particular, la victoria a largo plazo fue para Oasis, cuyo álbum demostró tener una mayor permanencia y relevancia cultural.

¿Cómo fue el movimiento "britpop" en la música?

El movimiento britpop surgió a mediados de la década de 1990 como una respuesta a la popularidad del grunge estadounidense y al shoegaze británico. Caracterizado por su énfasis en la identidad británica y un sonido más alegre y melódico, el britpop reunió influencias de bandas clásicas británicas de los 60 y 70 como The Beatles y The Kinks, mezcladas con la energía del punk y el new wave.

Bandas pioneras como Suede y Blur lideraron el movimiento, con Suede lanzando el álbum debut más vendido en la historia del Reino Unido en 1993 y Blur marcando un cambio hacia un sonido más británico con "Modern Life Is Rubbish" en el mismo año.

El auge del britpop se consolidó en 1994 y 1995 con lanzamientos de álbumes icónicos como "Definitely Maybe" y "(What's The Story) Morning Glory?" de Oasis, y "Parklife" de Blur. La rivalidad entre Blur y Oasis culminó en la "Batalla del Britpop" de 1995, cuando ambos lanzaron sencillos el mismo día, generando una competencia que catapultó aún más a ambos grupos al centro de atención.

El impacto de Britpop trascendió la música, influyendo en la moda y la cultura juvenil del Reino Unido y promoviendo una imagen de "Cool Britannia". Sin embargo, hacia finales de los 90, el movimiento comenzó a declinar a medida que las bandas principales exploraban nuevos sonidos y la escena musical se diversificaba. A pesar de su corta duración, britpop dejó un legado duradero, con su música y estética aún influyendo en bandas y artistas posteriores, encapsulando un momento de optimismo y creatividad en la música británica.