The Warning: de tocar covers de Metallica a ser la mejor banda de rock, ¿quiénes son las hermanas Villareal?

Cuando hablamos de rock, los hombres más tradicionales ponen su fe en grupos de la vieja escuela que se niegan a reinventar su sonido por miedo al cambio. Pero en un mundo lleno de hombres sudorosos y que te ponen a prueba cuando ven que portas una playera negra con el logo de una banda clásica, son las mujeres quienes están rompiendo los esquemas sin temor a fusionar sonidos tradicionales con el vibrante presente musical y un digno ejemplo de ello es la banda mexicana The Warning, integrada por tres hermanas que definitivamente llegaron a quitarle el lugar a los hombres dentro de la industria.

The Warning es una banda que nació en Monterrey, Nuevo León y está formada por las hermanas Villarreal: Daniela (24 años), Paulina (22 años) y Alejandra (19 años), quienes parecen llevar el rock en la sangre, pues decidieron cambiar los juguetes tradicionales por instrumentos que reventaron con covers de Metallica, mismos que fueron los cimientos para el éxito que están cosechando hoy en día.

Y es que su historia no podría ser más fascinante, pues todo comenzó cuando Daniela y Paulina empezaron a tocar el piano clásico a una edad temprana, pero fue el juego "Rock Band" el que encendió su pasión por formar una banda. Inspiradas por el juego, las hermanas decidieron tomar instrumentos reales y empezar a tocar juntas; así, Ale tomó el bajo y, junto a Daniela en la guitarra y Paulina en la batería, comenzaron a crear música.

La fama inicial llegó cuando subieron su cover de "Enter Sandman" de Metallica a YouTube en 2014, ya que este video se volvió viral, acumulando millones de vistas y captando la atención de fans de todo el mundo, incluidos los propios Metallica. Esta atención temprana no solo les dio visibilidad, sino que también les mostró el potencial de su música, por lo que en cada entrevista no dudaban en decir que su mayor inspiración es la banda inglesa Muse y, como si fuera un decreto de magia caos, 10 años después comenzaron su fama internacional abriendo algunos conciertos para la agrupación lidereada por Matt Bellamy.

En el vibrante mundo del rock, pocas historias son tan inspiradoras y emocionantes como la de The Warning, una banda de Monterrey formada por las hermanas Villarreal: Daniela, Paulina y Alejandra.

Fotografía: Instagram/@thewarningrockband

De cantar covers a producir sus propias canciones

Tras el éxito de sus covers, las hermanas Villarreal decidieron centrarse en su música original y en 2015, lanzaron su primer EP titulado "Escape the Mind", seguido de su álbum debut "XXI Century Blood" en 2017. Con cada lanzamiento, The Warning mostró una notable madurez y evolución en su sonido, combinando influencias de bandas como Muse, My Chemical Romance y, por supuesto, Metallica.

El segundo álbum, "Queen of the Murder Scene" (2018), consolidó su estatus en la escena del rock con una narrativa conceptual que capturó la imaginación de sus fans, pero fue "Error" (2022) el álbum que los catapultó a un nuevo nivel. Y es que este material exploró temas de la era digital y los errores humanos dentro de una "simulación" tecnológica, mostrando tanto su habilidad musical como su profundidad lírica.

Aunque su base es el hard rock, incorporan elementos de K-pop y J-rock, inspirándose en la armonía y los ritmos de estos géneros para crear un sonido único.

Fotografía: Instagram/@thewarningrockband

El éxito de sus álbumes las llevó a giras internacionales, abriéndose paso para bandas legendarias como Foo Fighters, Guns N' Roses y Muse. Estas experiencias no solo les dieron exposición, sino también la oportunidad de aprender y crecer como artistas; eventualmente, su talento y dedicación las llevó a dar una gira que las llevó desde Europa hasta Japón para presentar su más reciente material "Keep Me Fed".

Aquí, dieron un gran salto porque además de usar el clásico hard-rock con el que se han guiado durante toda su carrera, en este nuevo disco se atrevieron a mezclar sonidos mucho más electrónicos para crear un sonido único que ha sido elogiado por millones de personas alrededor del mundo, llevándolas a ser reconocidas en el Reino Unido (cuna del rock) como una de las bandas más importantes en la música contemporánea.

Pero a pesar del inngable talento y gran personalidad que han consolidado a The Warning, las jóvenes han enfrentado comentarios negativos y hasta violentos por parte de hombres que, ocultándose en redes sociales, cuestionan todo de ellas; desde el hecho de cantar en inglés siendo el español su primera lengua, los privilegios que las han impulsado hasta donde están, su electrizante forma de ser en el escenario y muchas otras cuestiones que a parte de ser irrelevantes para su carrera, también demuestran que el rock no está excento de machismo, componiendo incluso una canción para "cerrarles la boca".

Aunque Dany, Pau y Ale prefieren alejarse por completo de estos comentarios que lejos de aportar algo de utilidad, sólo reflejan la frustración de muchos hombres, por lo que han logrado crear una hermosa comunidad que apoya por completo cada uno de sus trabajos y quienes saben que ellas están logrando romper muchos esquemas en la industria musical, siempre con una perspectiva justa y poderosa, ayudando a abrir espacios para mujeres y convirtiéndose en una poderosa referencia para las niñas que sueñan en convertirse en rockstars.