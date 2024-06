Rhona: cumpliendo el sueño adolescente de conquistar los escenarios con su música

En el vasto mundo de la música, las historias de las artistas emergentes están llenas de momentos de descubrimiento, inspiración y perseverancia. Tal es el caso de Rhona, una talentosa cantante y compositora que, a través de su amor por la música, ha logrado fusionar sus ritmos favoritos para conseguir un estilo propio y distintivo. En una entrevista exclusiva para El Heraldo de México, la cantante mexicana nos comparte su viaje musical, desde su primer encuentro con la música, hasta la creación de su EP debut “Endless Chotic Night” y sus sueños más ambiciosos.

Componer y cantar: un sueño que se hace realidad

La música forma parte de la vida de muchas personas, pero en el caso de Rhona, ésta la ha acompañado desde que tiene memoria pues creció rodeada de las canciones de The Beatles. Y aunque recuerda con mucho amor las melodías que aparecen en la película “Yellow Submarine” (1969), no fue hasta que un día, mientras se encontraba en su transporte escolar, comenzó a sonar en el radio “Boulevard of Broken Dreams” de Green Day, que todo tuvo sentido para ella.

La música ha formado una parte muy importante de la vida de la cantante mexicana.

Tengo un momento muy específico en el que ‘wow, ¿qué es esto?’, me acuerdo perfecto que iba en segundo de primaria y usaba el transporte escolar y el chófer puso una estación de radio y estoy casi segura que era el 92.5 y me acuerdo que empezó a sonar ‘Boulevard of Broken Dreams’ y quedé fascinada, explicó Rhona con una emoción que se reflejaba en sus ojos.

El impacto de este primer encuentro musical fue profundo, tanto así que durante mucho tiempo estuvo rondando por su mente la idea de formar un proyecto musical, pero esto no se concretó hasta hace algunos años, cuando Rhona decidió que era momento de perseguir su sueño y así convirtió su pasión por la escritura en su herramienta más poderosa para hacer tangibles los sonidos que pasaban por su mente. Y fue justo en ese momento cuando se dio cuenta de que el sueño de pisar un escenario interpretando su propia música estuvo presente en su vida desde que era muy pequeña.

Me gusta mucho escribir y siempre he querido poder transmitir algunos pensamientos y pensé que la mejor forma de hacerlo era a través de la música porque desde que tengo memoria, he querido ser cantante. Desde que veía Hannah Montana yo quería hacer así y puede sonar payaso, pero siento que sí ha influenciado a una generación a querer eso, expresa Rhona.

El sueño de convertirse en artista la ha perseguido desde que era muy pequeña, y ahora se encuentra cumpliéndolo.

Con el sueño de conquistar los escenarios y llevar a oídos internacionales sus letras, Rhona siguió sus ambiciones más profundas que la guiaron hasta la creación de su primer EP, en donde a través de sólo tres canciones, nos muestra todo el estilo y referencias que la ayudaron a consolidar su personalidad y, por supuesto, su música. Y es que el mundo parecía rogar para que su voz llegara a los estudios de grabación, pues descubrió que algunos de sus amigos más cercanos se habían convertido en productores de música y así comenzó la aventura.

‘Closer to the end’ y ‘Me vale’ las grabé en estudio con mis productores que de hecho eran mis amigos cuando yo iba en primaria y secundaria, ellos tenían una banda de rock y ahora se volvieron mis productores y abrieron su estudio cinco minutos de mi casa y dije ‘esto es una señal del destino’, explicó emocionada.

Pero lo que verdaderamente comenzó con la grabación del mini EP fue “Princess Of The Night”, que fue hecha con una simple aplicación para el celular llamada “BandLab” (una recomendación personal de Rhonda para quienes están comenzando a grabar su música).

La grabación de esta canción fue hecha desde su celular y perfeccionada por productores internacionales.

Esta pista, según la cantante, fue escrita en una noche después de ver toda la saga de "Crepúsculo" y con sólo los manos libres y una voz decidida a triunfar en la escena musical. Y aunque la grabación inicial no estaba tan mal, las manos expertas de Jeffrey (un productor situado en Los Ángeles) terminaron de darle el toque que se necesitaba.

Música emo y k-pop, la sinergia perfecta creada por Rhona

Es así como estas tres canciones han sido los cimientos para Rhona, por lo que en ellas es posible sentir su más pura esencia en donde se mezclan las claras influencias de grupos que conquistaron la escena a mediados del año 2008, tales como Tokio Hotel, Avril Lavigne, Allison y hasta la mismísima Belinda en aquella etapa alternativa que muchas recordamos con cariño.

Aunque estos géneros puedan parecer muy diferentes, Rhona logró fusionar ambos para tener melodías pegajosas y muy potentes.

Pero además de los sonidos característicos de esta oleada emo, Rhona usó su amor por el k-pop como el factor inesperado que reúne cada aspecto de su personalidad. Y entre la música estruendosa y los mensajes poderosos, en estas canciones es fácil identificar una curiosa sinergia entre letras en español e inglés.

La cosa es que casi siempre he escuchado música en inglés y ya después me empezó a interesar mucho la música en español [...] aunque me pasa que me cuesta un poco más de trabajo escribir en español porque las palabras son más largas, pero dije, ‘no, yo soy mexicana, yo tengo que cantar en español’ y por qué no combinar ambos idiomas si los dos son cercanos a mí en la música, explicó durante la entrevista.

De esta manera,Rhona usó como inspiración la técnica en el k-pop donde las y los cantantes fusionan a la perfección frases en coreano y en inglés. Con estas ideas bien fijas y un talento que se desbordaba en las páginas de bocetos, la cantante decidió que su primer material estaría destinado a unir ambos idiomas, teniendo como resultado una canción en inglés (“Princess Of The Night”), otra en español (“Me Vale”) y una más que fusionó ambos idiomas (“Closer 2 The End”). Llegando así a la creación de su EP, “Endless Chaotic Night”.

Y es justamente estas características las que han resaltado en su música, pues la estética con la que conquista las redes sociales se ha convertido en una parte fundamental del proyecto musical, logrando unir elementos sutiles y delicados del k-pop con una estética grunge más oscura que tiene como resultado el resurgimiento del género coronado por cantantes como Avril Lavigne, luchando en contra de algunos pensamientos estereotipados que todavía escucha de vez en cuando.

Por ello, su música va dirigida a las princesas de la noche que quieren escuchar un poco de ruido, con melodías poperas y que recuerdan a aquellos años 2000 donde la radio estaba llena de éxitos de grunge, música emo y el pop del que muchas personas se mofaban.

Esta música es ideal para quienes se han sentido incomprendidas por los géneros que aman.

Yo creo que iría dirigida a las personas que les gusta el pop, porque dentro de todo si está popera; a las personas que vivieron esa cultura emo pop del 2008; y, obviamente para las generaciones más jóvenes que yo, quienes aman a Olivia Rodrigo [...] Entonces realmente va dirigida a cualquier niña que tenga cierto interés en el rock… Yo creo que sí les podría gustar, finaliza con emotividad.

Y en una exclusiva revelación, Rhona me confiesa que dentro de algunos meses podremos ver el video oficial de “Princess Of The Night”, así como ser testigos de sus primeras presentaciones en vivo que conquistarán el otoño. Todo esto con la alegría y energía que ha impulsado a la cantante a despegar de entre los sueños adolescentes para convertirse en la materialización de lo que parece ser un futuro prometedor.

La artista, quien se dice muy ambiciosa, tiene un camino muy puntual en el que busca ser reconocida a nivel mundial.

Es así como Rhona ha comenzado un camino lleno de música y letras, de diferentes idiomas y géneros que convergen en una misma dirección para recordarnos que la música es capaz de transportarnos a otras épocas, de recordarnos que tenemos el poder para seguir con la cabeza en alto y de obligarnos a soñar hasta que las metas más oníricas se hagan realidad.