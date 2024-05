Avril Lavigne desmiente las teorías conspirativas sobre su muerte: "es divertido para mí, no es nada espeluznante"

Los gloriosos años 2000 nos regalaron figuras emblemáticas en el mundo de la moda, siendo Avril Lavinge una de las más icónicas de aquella época, ya que éxitos como "Complicated" y "Girlfriend" se han convertido en un himno emo de quienes adoptaron las corbatas como un acto de rebeldía en contra del status quo. Pero su éxito se ha visto eclipsado por una serie de teorías conspirativas que incluso ha tenido que desmentir varias veces.

Avril Lavigne desmiente haber muerto en el año 2003

Sí, lo sé, parece imposible que la cantante deba aclarar que no se encuentra muerta, pero el Internet se ha encargado de difundir una supuesta teoría que señala que Avril Lavinge fue reemplazada desde el año 2003 y ahora ha abordado estos rumores para el programa "Call Her Daddy", en donde lo calificó como algo "tonto" y compartió sus reflexiones sobre cómo ha lidiado con esta extraña faceta de su fama, afirmando que a lo largo de los años, ha recibido numerosos comentarios sobre su apariencia, con muchos fans sorprendidos de que "no ha envejecido".

Avril Lavigne se consolidó como una de las cantantes más influyentes de los 2000 con éxitos que la catapultaron a la fama y la convirtieron en una favorita del público.

Fotografía: Instagram/@avrillavigne

A pesar de los rumores que han persistido por más de dos décadas, Lavigne dejó claro que no le molestan y que, en cierto modo, ha sacado algo positivo de ellos. "Honestamente, no es tan malo. Podría ser peor, ¿verdad?" dijo con una sonrisa. "Siento que obtuve uno bueno. No siento que sea negativo. No es nada espeluznante".

De la misma forma, la cantante de 39 años aprovechó la ocasión para desmentir categóricamente la teoría: "Obviamente soy yo, es tan tonto". Y reconoció que llegó a sentirse halagada ya que famosos como Paul McCartney también han sido presas de los cerebros inquietos de Internet, por lo que lejos de molestarse por ello, reconoce divertirse con ello.

A lo largo de su carrera, la cantante ha dejado una huella imborrable en la industria musical con su estilo único y su energía rebelde.

Fotografía: Instagram/@avrillavigne

Aunque la cantante derribó por completo estos rumores, el presentador del programa no dudó en evidenciar que estas teorías conspirativas parecen ser más prominentes en el género del rock, y coincidió en que Lavigne luce sorprendentemente similar a cuando era más joven. "Te digo que lo que es una locura es que no has envejecido", le dijo Cooper. "Te estoy mirando. Y, como, te estoy imaginando con tu cabello castaño rojizo. Y pienso, oh Dios mío. Literalmente te ves igual que cuando eras más joven".

Avril Lavinge está de regreso con un nuevo disco

Pero además de desmentir estas teorías, la cantante afirmó que está lista para sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum "Greatest Hits" este verano. Este proyecto, compuesto por 20 pistas, promete abarcar todas las etapas de su carrera musical, desde su debut en 2002 con "Let Go" hasta su más reciente trabajo en "Love Sux" de 2022, su séptimo álbum de estudio, siendo también un reflejo de su evolución musical a lo largo de las décadas.

Desde los temas que definieron su entrada al mundo de la música, como "Complicated" y "Sk8er Boi", hasta los éxitos que consolidaron su posición en la industria, como "Girlfriend" y "When You're Gone", este álbum es una celebración de su legado.

Fotografía: Instagram/@avrillavigne

Además del lanzamiento de "Greatest Hits", Avril Lavigne también lanzará ediciones ampliadas de sus álbumes anteriores. Entre estos se incluyen "Under My Skin" (2004), "The Best Damn Thing" (2007), "Goodbye Lullaby" (2011) y "Avril Lavigne" (2013). Estas ediciones especiales se presentarán en vinilo de 12" por primera vez e incluirán temas adicionales que anteriormente solo estaban disponibles en formato digital, brindando a los fans una experiencia auditiva enriquecida y nostálgica.

Para promocionar este nuevo disco, la cantante se embarcará en una gira de verano que promete ser inolvidable. Durante la gira, interpretará canciones de todos sus álbumes, ofreciendo un recorrido por su variada discografía. La gira comenzará el 22 de mayo en el Rogers Arena de Vancouver, Columbia Británica, Canadá, y visitará ciudades como Las Vegas, Phoenix, Toronto, Nashville, Chicago y muchas más, antes de concluir el 16 de septiembre en el Rogers Place en Edmonton, Alberta, Canadá.

Las y los seguidores de Avril Lavigne pueden esperar una serie de conciertos llenos de energía y nostalgia, donde tendrán la oportunidad de revivir los momentos más emblemáticos de su carrera.

Fotografía: Instagram/@avrillavigne

La teoría conspirativa que afirma que Avril Lavinge murió

Esta extraña especulación gestada en Internet, es conocida como la "teoría de la doble" y sostiene que la Avril Lavinge murió en 2003 y fue reemplazada por una doppelgänger llamada "Melissa Vandella". Según esta teoría, Lavigne falleció poco después del lanzamiento de su exitoso álbum debut "Let Go", y su discográfica decidió continuar su carrera con una impostora para mantener su éxito comercial.

Las y los partidarios de esta teoría argumentan que existen diferencias en su apariencia, voz y comportamiento antes y después de 2003. Señalan cambios en la forma de su nariz, su estilo de vestir, y la estructura de su cara como evidencia de que Avril Lavigne fue sustituida, además, algunos creen que las letras de sus canciones posteriores contienen pistas sobre su supuesto fallecimiento.