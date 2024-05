¿Oasis está de regreso? Así reaccionaron los fans a "Ride It Out", canción creada con Inteligencia Artificial

Entre los muchos movimientos musicales que han existido alrededor de todo el mundo, el llamado britpop se consolidó como uno de los más fuertes en Reino Unido y aunque algunas personas catalogan su paso por la industria como algo fugaz y muy corto, este género nos regaló joyas musicales como Pulp, Blur y Oasis, siendo esta última banda una de las más reconocidas a nivel mundial. Por ello, su separación destruyó la estabilidad de muchos melómanos que soñaban con escuchar a los hermanos Gallagher una vez más y gracias a la tecnología esto parece ser posible.

Crean canción con las voces de Liam y Noel Gallagher

Y es que cuando la música se combina con las innovaciones tecnológicas, es posible revivir a los muertos, componer canciones nuevas y hasta lograr que Liam y Noel se dirijan la palabra para regalarnos un tema creado únicamente con Inteligencia Artificial (IA). Fue el anhelo de ver a Oasis reunido una vez más lo que motivó a los fans para usar esta herramienta que logró replicar la voz actual de Liam Gallagher con el sonido que revolucionó la industria musical en la década de los 90.

La canción lleva por título "Ride it Out" y en pocos días ha logrado capturar la atención y el aplauso de numerosos seguidores, quienes se han mostrado maravillados por la precisión con la que la IA ha logrado encapsular la esencia del icónico grupo británico. Muchos usuarios han expresado su asombro al notar que la herramienta logró copiar perfectamente la voz de Liam e incluso han expresado un poco de temor al notar que la tecnología ha avanzado tanto que es posible crear canciones así de buenas.

Liam Gallagher reacciona a las canciones creadas con Inteligencia Artificial

Aunque muchas personas han apaludido la creatividad de los autores de "Ride it Out", esta no es la primera vez que se replica la voz de los hermanos Gallagher, pues hace un año la banda británica Breezer usó la Inteligencia Artificial para proyectar cómo sonaría Oasis si se reunieran y produjeran un nuevo álbum, el resultado fue un disco de ocho pistas titulado "AISIS" en el que la banda compuso las melodías para fusionarlas con una versión artificial de la voz de Liam Gallagher.

En el vasto universo del rock, el anhelo de una reunificación de los hermanos Gallagher para revivir a Oasis sigue siendo un sueño latente para millones de fans.

Fotografía: Pinterest/Cass Burnes.

La reacción ante este nuevo material no se hizo esperar, ya que el propio Liam Gallagher expresó su admiración por el álbum, destacando su calidad con un entusiasta comentario: "es mejor que todos los demás chisporroteos que existen". Así que, para todos los que añoran los días gloriosos de Oasis, "Ride it Out" ofrece un viaje nostálgico que no solo rememora la era dorada de la banda, sino que también anticipa un emocionante futuro en el que la tecnología puede servir como puente para revivir la música de una forma novedosa y emocionante.

¿Por qué se separó Oasis?

Fue en 2009 cuando durante el festival Rock en Seine llevado a cabo en Francia, Oasis anunció su separación definitiva que se debió a una combinación de tensiones internas, conflictos personales y desacuerdos creativos que se acumularon a lo largo de los años. Y es que la relación entre los hermanos Liam y Noel Gallagher, que siempre fue volátil, jugó un papel crucial en la disolución de la banda.

El punto de ruptura final ocurrió en agosto de 2009, justo antes del concierto en París, cuando una pelea entre los hermanos Gallagher llevó a Noel a anunciar su salida definitiva de la banda. En su declaración, Noel mencionó que no podía seguir trabajando con Liam ni un día más debido a los continuos conflictos.

A lo largo de los años, Oasis había enfrentado múltiples desafíos, incluidos problemas de comportamiento, disputas legales y desacuerdos sobre la dirección musical de la banda. Estos factores contribuyeron al ambiente tenso dentro del grupo, haciendo cada vez más difícil para los miembros trabajar juntos de manera productiva. La salida de Noel marcó efectivamente el fin de Oasis, aunque Liam y otros miembros continuaron brevemente bajo el nuevo nombre de Beady Eye, mientras que Noel formó Noel Gallagher's High Flying Birds.