La salud mental se ha convertido en un tema del que se habla cada vez más y es que a pesar de que aún existen muchos prejuicios sobre las distintas afecciones que existen, poco a poco se han comenzado a visibilizar. Ahora bien, cuando esta lucha se mezcla con ritmos e inspiración, tenemos como resultado “Out Of The Fear”, el primer disco de estudio de la banda mexicana The Roses.

Hay diferentes causas que o puntos de vista que han llegado a inspirar esto y lo más chistoso fue darnos cuenta de que estas canciones hablaban de un periodo un periodo en específico de crisis, un periodo de encierro, un periodo de mucha incertidumbre y también de mucho trabajo, explican The Roses.

Desde la fragilidad, el disco que habla sobre la salud mental

Josué Lastar, Marí Forté, Sam Rose, Armando Sanz y William Tapia son los nombres detrás de la banda The Roses, quienes en entrevista exclusiva con El Heraldo de México compartieron cómo ha sido su proceso para llegar hasta “Out Of The Fear”, un álbum que se ha convertido en el punto de reunión de distintos géneros musicales que reflejan las emociones más intensas, poniendo en el centro a la salud mental.

Cada uno de los integrantes tiene una historia única sobre cómo se enamoraron de la música y es que mientras para algunos, fueron clásicos como Carlos Santana y Eric Clapton los que encendieron esa chispa, otros recuerdan momentos específicos, como ver el video de "Bohemian Rhapsody" de Queen; sea como fuere, estos primeros encuentros con la música sembraron la pasión que eventualmente los uniría como banda, porque a pesar de tener estilos e influencias diferentes, han logrado sincronizarse para hacer magia con la música.

En esa diferencia encuentras la diversidad y aquí ha sido mucho de ir aprendiendo cuáles son los puntos fuertes en cada uno y sabemos, musicalmente, los puntos débiles [...] pero la verdad es que el compromiso y la calidad del trabajo es algo que nos mete mucho como en sinergia, explica Same Rose durante la entrevista.

Es así como, sin miedo y con la actitud indie que hace explotar sus instrumentos, The Roses se consolidó como una banda cuando en medio de los ensayos y las dudas todo se acopló para tocar por primera vez “Raise It Up”, el sencillo que comenzó el viaje hacia un nuevo disco y aunque es muy común darle el crédito únicamente a los músicos, la banda hizo mucho énfasis en las otras personas involucradas en la producción, pues gracias al trabajo en equipo, lograron pulir cada una de las canciones para tener como resultado un álbum con el que la mayoría de las personas pueden identificarse.

La banda, originaria de Toluca, debuta con el lanzamiento de su primer disco de estudio.

Y es que en medio de una industria en donde todo parece pasajero y las consignas de salud mental se limitan a campañas que lucran con estos padecimientos, The Roses ha logrado plasmar sus sentires, miedos y reflexiones en nueve pistas en donde, con diferentes sonidos, trasladan a la realidad todos los escenarios que pueden suceder dentro de la cabeza de una persona, sin que el mundo entero lo note.

Creo que llegamos a identificarnos [...] (el disco) puede ser una voz para que empecemos a abrir un tema de conversación y creo que los creativos tenemos gran poder de poder comunicar y eso fue mucho de lo que nos unió [...] desde que nos vimos en el estudio hubo fluidez en la comunicación… la química fue increíble y lo que escuchas lo realizamos prácticamente en vivo de principio a fin, comenta Sam.

Liberación, expresión, vulnerabilidad, transparencia… todo lo que compone a “Out Of The Fear”

Aunque la salud mental ha tomado mucha relevancia en los últimos años, son pocas las bandas que se han atrevida a abordarlo desde su experiencia y completa sinceridad, porque más allá de ser un disco en donde se romantizan ciertos padecimientos y sus síntomas, “Out Of The Fear” refleja la urgencia de abordar los trastornos como algo parte de la vida, hablando desde la parte más cotidiana en donde incluso los ritmos parecen acoplarse a los latidos del corazón.

La verdad es que dejamos todo, cada uno de nosotros dejó sus miedos a un lado y lo dimos todo para que nuestro instrumento, las armonías y las voces hablaran por nosotros, explica Marí Forté durante la entrevista.

Cada canción de "Out Of The Fear" tiene un ritmo completamente diferente.

De acuerdo con datos del Inegi, en el 2022 se reportó que ocho de cada 10 fallecimientos por suicidios (81.3 %) ocurren en hombres y dos de cada 10 en mujeres (18.7 %). Porque si bien cada día se habla más de cómo la ansiedad y la depresión pueden llegar a imposibilitar la vida de quienes lo padecen, todavía existe un tabú muy grande sobre el suicidio y, según The Roses, la música puede resultar un puente para que lejos de asustarnos cuando alguien nos diga que se quiere morir, sepamos cuál es la forma correcta de actuar.

Es así como además de abrir la comunicación sobre trastornos como la ansiedad y la depresión, The Roses busca hacer visible que es posible salir adelante a pesar de todo, pero con la consciencia de que nada ocurre por arte de magia y es necesario tomar acciones para tratar de manera adecuada este y cualquier otro trastorno.

Es un balance de varios aspectos, es también acudir a las personas cercanas, es recibir ayuda profesional y esto lo vemos reflejado en el álbum y sobre todo hablar de casos de éxito, que realmente podamos llegar al otro lado de la línea y puedes decir ‘neta, lo logré, sí se pudo’, explican conmovidos.

La salud mental se encuentra en el centro del disco, siendo un tema del que urge hablar.

Y al mismo tiempo, al ser un tema tan universal, las personas que escucharon el “Out Of The Fear” pudieron identificarse con alguna de las rolas, porque “‘Girls Out’ está súper dirigido a las mujeres, a la conciencia de la inseguridad y luego tenemos una una canción que habla sobre el miedo a no avanzar con tus sueños y de repente cambiamos a ‘Show You’, que es una promesa a las personas que están contigo”, explica Sam Rose.

Pero además de los evidentes temas en cada una de las canciones, The Rose ha creado una forma muy particular de ordenar este álbum, ya que mientras la música parece ser un popurrí de distintos ritmos que conforman la esencia de cada integrante, la realidad es que esta mezcla de sonidos tan única también juega un papel de suma importancia en el disco, pues se encargan de reflejar un sentimiento, un estado del ser con el que puedes transportarte hasta el interior de tu consciencia.

Con canciones que son muy diferentes entre sí, la banda ha logrado crear la perfecta definición de ciertas emociones.

“Girls Out”, la protesta obligatoria en contra de la violencia de género

Si bien, “Out Of The Fear” se centra en la lucha de la salud mental, The Roses se encuentran muy conscientes de la importancia de alzar la voz en contra de la violencia de género y como una forma de protestar desde su trinchera nació “Girls Out”, una canción que Marí Forté se reapropió como un himno y en donde buscan visibilizar cómo la violencia puede llegar a afectar a todo un círculo que, callado, es testigo de cómo los ojos de la víctima poco a poco se llenan de dolor y oscuridad.

La letra hace conciencia de que existe un grave problema, que es casi incontrolable [...] Hay una parte del verso que dice ‘me rehúso a pensar que las cosas deben de ser de esta manera’, porque debemos dejar de pensar que la violencia es algo habitual y empezar a acostumbrarnos hasta a las noticias no es normal, explica Marí Forté durante la entrevista.

Porque a pesar de que la letra se encuentra escrita por un hombre, ésta retrata a la perfección cómo se siente ser mujer en un país machista, donde las desapariciones duelen y las amigas te preocupan. “Creo que la canción es perfecta en la forma en la que está; desde su misma imperfección es perfecta, pero también hace un llamado a la gente a levantar la voz”, declara Marí Forté, la única mujer de la banda.

The Roses promete seguir abordando problemáticas importantes en sus siguientes materiales.

Así, The Roses ha logrado consolidarse como una de las grandes promesas de la industria musical, plasmando situaciones que los atraviesan y viendo en la música un escape para plasmar los momentos de crisis que son subestimados por el mundo, un mundo que constantemente nos exige perfección, productividad sin descanso y sacrificios, todo para sentir que estamos perdiendo el tiempo.