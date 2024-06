The Warning presenta su nuevo álbum "Keep Me Fed" en el show de Jimmy Kimmel

Cuando hablamos de mujeres mexicanas rompiéndola en la escena musical, no podemos evitar pensar en The Warning; esta banda compuesta por las hermanas Daniela, Alejandra y Paulina Villarreal se ha convertido en una referencia del hard-rock actual y es que su talento las ha llevado a pisar escenarios internacionales, conquistando al mundo con su potente sonido rockero y su impresionante presencia escénica. Pero además de esto, las hermanas regiomontanas tuvieron una gran aparición en el show de Jimmy Kimmel, donde estrenaron su nuevo disco "Keep Me Fed".

Sigue leyendo:

Rhona: cumpliendo el sueño adolescente de conquistar los escenarios con su música

Manu Chao está de regreso y anuncia "Viva tu", su primer disco después de 17 años de ausencia

The Warning debuta en el programa de Jimmy Kimmel

Desde sus inicios, The Warning ha demostrado ser una fuerza imparable en la escena del rock contemporáneo y lo que empezó como un sueño ahora se convierte en una realidad al pasar de ser teloneras de bandas como Muse a tener una gira internacional y una presentación en el programa de Jimmy Kimmel. Durante el show, las hermanas Villarreal tocaron su sencillo "S!CK", demostrando por qué su fama ha crecido tanto en los últimos años.

Su presencia electrizante y espectacular voz cautivó al presentador y al público por igual, transportando a las y los asistentes a uno de sus conciertos. Pero además de su debut en televisión internacional, esta presentación fue una plataforma ideal para promocionar su cuarto álbum de estudio, "Keep Me Fed", un disco que encapsula la evolución y madurez de su sonido, y que tan sólo algunas horas después de haber sido estrenado, ya acumula millones de reproducciones y aplausos.

Keep Me Fed, el nuevo disco con el que The Warning demuestra su talento

Este 28 de junio fue estrenado de manera oficial "Keep Me Fed" que representa un hito en la carrera de las hermanas Villarreal, mostrando una producción impecable y una composición sofisticada. Con la colaboración de productores de renombre como Anton DeLost (Mayday Parade, Silverstein) y Dan Lancaster (Muse, Bring Me the Horizon), el álbum ofrece un sonido que es a la vez potente y matizado, pues a lo largo de sus 12 pistas, el disco incorpora elementos de electrónica y cambios de idioma, alternando entre inglés y español, lo que le da una dinámica única y versátil.

Aunque sus materiales anteriores habían sido bien recibidos por el público, "Keep Me Fed" nos muestra a unas Warning mucho más maduras y decididas, usando su conocida audacia musical para desafiar las convenciones del rock (lo que hace enojar a los machitos rockeros y nos encanta) y mezclar distintos sonidos para crear una experiencia envolvente que ha emocionado a las personas que lo escuchan por primera vez. Es así como cada pista es un testimonio del talento de las hermanas Villarreal, con Alejandra en el bajo proporcionando una base sólida y vertiginosa, y Daniela y Paulina alternando en las vocales y mostrando su habilidad instrumental.

Y no es que sus otros discos sean malos, sino que en este podemos escuchar la unificación de distintos años probando cuál era su sonido, pues en "Keep Me Fed" hay canciones que nos transportan al rock clásico y punk de sus álbumes, "XXI Century Blood" (2017) y "Queen of the Murder Scene" (2018). Pero también hay sonidos futuristas y experimentales que conquistaron el "ERROR" (2022), culminando así en una colección de canciones que no solo destacan por su calidad técnica, sino también por su profundidad emocional y lírica.

La evolución de The Warning es evidente en cada una de sus producciones.

Fotografía: Instagram/@thewarningrockband

Es evidente que The Warning es más que una banda de rock, pues se han convertido en un fenómeno cultural que está redefiniendo el panorama musical tanto en México como en el resto del mundo. Su debut en el show de Jimmy Kimmel es solo una de las muchas etapas de su impresionante trayectoria y con un nuevo álbum que destaca por su innovación y calidad, así como sus espectaculares actuaciones en vivo, han demostrado su capacidad para conquistar escenarios globales, por lo que podemos preveer que The Warning están destinadas a dejar una huella duradera en la historia del rock.