Ariana Grande afirma que Jeffrey Dahmer sería su invitado soñado en una cena: "es bastante fascinante"

Los asesinos en serie se han convertido en temas de interés para muchas personas, pero los más expertos han señalado que existe una línea muy delgada entre el interés sobre las motivaciones de éstos para cometer crímenes atroces y el fanatismo que le resta importancia a las víctimas, cuestión por la que Ariana Grande está siendo señalada y es que la cantante se encuentra en medio de la polémica debido a que dijo públicamente que Jeffrey Dahmer sería su invitado especial en una hipotética cena.

Ariana Grande afirma que Jeffrey Dahmer es "fascinante"

La intérprete de "Thank U, Next", conocida por su voz angelical y su imagen de "chica buena", ha sacudido a sus seguidores con una revelación inesperada durante su reciente participación en el podcast "Podcrushed", donde recordó un incidente pasado en donde afirmó que su "invitado de ensueño" en una supuesta cena sería el mismísimo Jeffrey Dahmer, el infame asesino en serie que aterrorizó a Estados Unidos al quitarle la vida a 17 hombres entre 1978 y 1991.

La cantante causó mucho revuelo al recordar esta respuesta del pasado.

Fotografía: Pinterest.

Esta anécdota surgió hace algunos años, mientras Ariana se encontraba conviviendo con un grupo de jóvenes admiradores y sus padres. Durante la reunión, se planteó la clásica pregunta de a quién invitaría a cenar si pudiera elegir a cualquier persona fallecida y Ariana, aparentemente queriendo ser honesta, respondió que su elección sería Jeffrey Dahmer.

Yo pensé, 'Oh, qué tierno' y pregunté a los padres si podía responder con total sinceridad. Ellos dijeron, 'Claro, ¿cuál es la respuesta?' y yo respondí, 'Bueno, Jeffrey Dahmer es bastante fascinante', recordó Ariana Grande durante su aparición en "Podcrushed".

El comentario de Ariana Grande abrió un debate más amplio sobre la responsabilidad de las celebridades al abordar temas sensibles.

Fotografía: Instagram/@arianagrande

Como era de esperarse, el comentario de Ariana desató una ola de críticas en las redes sociales, ya que distintos usuarios de Reddit y otras plataformas no tardaron en compartir el video de su declaración, expresando su desaprobación: "no estamos bromeando sobre un asesino en serie que mató impunemente porque a la policía no le importaban los hombres negros ni los homosexuales", expresó un usuario bastante molesto.

Pero la reacción negativa no se limitó a las redes sociales, ya que incluso varias expertas en criminología y salud mental expresaron su preocupación por la glorificación de figuras como Dahmer. Según la doctora Sarah Thompson, una psicóloga forense de la Universidad de Columbia, "la fascinación con los asesinos en serie puede ser perjudicial, especialmente cuando se trivializa en un contexto de entretenimiento. Es importante recordar que detrás de cada criminal hay víctimas y familias que siguen sufriendo".

Un usuario de Twitter escribió: "Ariana debería haber considerado el impacto de sus palabras. Hay formas de expresar interés en la psicología criminal sin ensalzar a los asesinos en serie".

Fotografía: Pinterest/PS.

El peligro de endiosar a los asesinos en serie

De acuerdo con expertas, la popularidad de series y documentales sobre crímenes reales ha contribuido a la fascinación por figuras como Dahmer. Un ejemplo de ello es la miniserie de Netflix "Monster: The Jeffrey Dahmer Story", protagonizada por Evan Peters, que ha sido criticada por humanizar al asesino y por el impacto que tiene en los familiares de las víctimas, por lo que muchas personas argumentaron que, aunque la curiosidad por la mente de un criminal puede ser comprensible desde una perspectiva psicológica, no es apropiado glorificar ni trivializar sus acciones en plataformas públicas.

En una entrevista con el medio internacional "The Guardian", la hermana de una de las víctimas de Dahmer, Rita Isbell, expresó su dolor al ver que la tragedia de su familia se convierte en entretenimiento para las masas: "cada vez que sale una nueva serie o película sobre Dahmer, es como revivir la pesadilla. Es deshumanizante y cruel".

Por otro lado, algunos defendieron a Ariana, sugiriendo que su intención no era glorificar a Dahmer, sino expresar un interés genuino por entender la mente humana.

Fotografía: Pinterest/cenoura.

Hasta el momento, Ariana Grande no ha hecho comentarios adicionales sobre sus declaraciones en el podcast; sin embargo, la polémica ha puesto de relieve la necesidad de abordar con sensibilidad y respeto los temas relacionados con crímenes reales y sus víctimas. Y es que en un mundo donde las palabras y las acciones de las celebridades son escrutadas al detalle, es crucial que figuras públicas como Ariana comprendan el peso de sus declaraciones y el impacto que pueden tener en sus seguidores y en la sociedad en general.

Este incidente también sirve como un recordatorio de la importancia de mantener un equilibrio entre el interés legítimo por la criminología y el respeto por las víctimas y sus familias, ya que la fascinación por los crímenes reales debe manejarse con cuidado, evitando caer en la trivialización o glorificación de los actos de violencia.