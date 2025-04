Ingresan a bebé de influencer regia en hospital, autoridades investigan presunta negligencia

La hija recién nacida de una conocida influencer fue ingresada este fin de semana a un hospital en la capital neoleonesa, luego de presentar problemas de salud que no han sido revelados.

El caso, que involucra a la pequeña hija de una influencer muy popular en la entidad norteña, llegó a los oídos de Mariana Rodríguez, presidenta del DIF del estado de Nuevo León, quien señaló que hay investigaciones en curso debido a un presunto cuidado negligente de la menor.

“Ayer que me reportan que la bebé ingresa al hospital, se empiezan a hacer investigaciones y se empieza a investigar también el estado de salud de la bebé y pues se dan cuenta que hay un tema de negligencia, sin embargo, había muchas investigaciones más qué hacer”, detalló Rodríguez mediante su cuenta de Instagram.

“En este caso específico, ustedes me lo habían estado reportando, cuando nació la bebé se hicieron las investigaciones, no parecía que había nada erróneo y había adultos que sí podían cuidar de la bebé.

La también esposa del gobernador de la entidad, Samuel García, señaló que la negligencia por la que se investiga a los progenitores de la bebé es por supuesto consumo de sustancias, pero las indagatorias siguen su curso.

“El día de hoy se citaron en Capullos a los adultos encargados de la bebé y hay un tema de consumo de sustancias de por medio, no es un tema de que queremos o no quitar a la bebé, hay un tema de consumo de sustancias que no es aceptable para una bebé recién nacida”, señaló.