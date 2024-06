Música de protesta y reivindicación con La Cuervo: "las mujeres siempre han estado en el hip hop y en la historia"

La Cuervo, rapera mexicana y colombiana, acaba de estrenar un disco titulado "Sin Dios ni Zapatos" con una línea de protesta muy cruda, donde busca darle voz a movimientos donde se siente representada y una experimentación de géneros que alimentan un rap clásico, dándole nuevos matices para que gente fanática de otros estilos, se interese por darse un clavado en el género.

En este sentido, la rapera explicó en entrevista con El Heraldo de México que se siente contenta con el resultado, y con todas las cosas que hizo alrededor de la música que le gusta, alimentándose de las ideas de otros músicos, amigos o productores. Además, nos habló puntualmente de algunos de los temas de mayor relevancia dentro de su proyecto.

Pues la verdad sí es un disco muy diferente a lo que yo normalmente hago, sí estaba como muy apegado al a sonidos más hip hoperos o más de los 90 y en este disco exploro cosas completamente nuevas, géneros distintos como soul, drum and bass, dembow, reggaeton, hay una canción grabada con una orquesta de cámara que es música clásica. Entonces, sí pienso que que es la primera vez que yo me atrevo a explorar en otros ritmos fusionando el rap y la verdad es que me gusta el resultado

Escucha su nuevo disco en plataformas. Crédito: Spotify

"Sin Dios ni Zapatos", un disco planeado de principio a fin para gozarlo desde ángulos diferentes

Una de las partes que más se pueden gozar dentro del álbum, es precisamente la mezcla de géneros que de pronto te hacen pararte a bailar, que te dan tranquilidad, que te ponen en modo lucha, con harta rabia, o que te transmiten una vibra intensa por ir de fiestón. No hay ni un solo momento aburrido, ni se siente repetitivo.

Al respecto, La Cuervo dio a conocer que siempre tuvo en mente que quería darle un giro a su música, y se apoyó en las personas correctas para explorar caminos que pudieran empatar con el trabajo que viene haciendo desde hace varios años. Es decir, el disco está planeado de forma milimétrica, le dejaron muy poco, tal vez nada, al azar.

Siempre tomo las decisiones previas, la idea de este disco era que fuera así, multigénero, de probar cosas y jugar y para cada canción colaboró con diferentes artistas que yo admiro y respeto muchísimo y eso también me inspiraba saber cómo quería que sonaran los temas. Como pletórica que es una producción y colaboración con el WIKO que yo sé cómo suena a él, y lo que puede hacer. "Mi Sangre" que es una colaboración con la poeta de República Dominicana Yaissa Jiménez y que hace rap con Son Jarocho y sonidos tradicionales. Justo esa canción habla de mi raíz, de Veracruz, de mi abuela, de mi familia. También con Real Venus que es una rapera de Argentina, feminista, lesbiana y que le gusta la fiesta entonces, pues también por eso con ella decidí que hiciéramos el dembow y el reggaetón, no, o sea como que sí pienso cada una de mis canciones. Me las imagino y después ya empiezo a materializar, trabajando de la mano con las personas con las que colaboró y así empieza el imaginario, como en el campo semántico de lo que quiero abordar, incluso en la escritura

La Cuervo apuesta por la mezcla de géneros. Crédito: Instagram / lacuervorap

Las raíces en la música de "Sin Dios Ni Zapatos", nuevo disco de La Cuervo

Hablando de las raíces de La Cuervo, hay canciones que atacan definitivamente al lugar de donde proviene, pero también a la música que de alguna forma la ha marcado para llegar a ser lo que ahora es. Esto para ella ha sido una responsabilidad, porque el pasado tiene mucho que enseñarle al presente, y definitivamente marcarán el futuro.

Yo la verdad siempre he tenido como esa visión y últimamente más, estoy justo pensando en un proyecto para involucrarme con los sonidos tradicionales, no o como los sonidos que determinaron a un territorio en el que yo crecí o en el que viví o el que me atraviesa como persona como son Colombia y de Veracruz, justo mi sangre es de esa mezcla. Esa canción es la fusión de los dos países, en el canto del son, en las guitarras andinas. Entonces siento que esa canción tiene una fusión, hay una mezcla cultural poética muy muy linda.

¿La música de La Cuervo ha enfrentado a las barreras de la censura y la represión?

En otro tema titulado "Sí soy yo" se avienta a contarnos con profundidad su visión del libre desarrollo de la identidad de las personas, y cómo la música contribuye a darte una personalidad; sin embargo, México es un país donde todavía se llegan a prohibir los corridos tumbados, por ejemplo, y se estigmatizan géneros con los que la juventud se siente identificada, lo que sin duda retrasa a la sociedad en la que vivimos.

Al respecto, la rapera consideró que "la represión siempre ha existido en México, y sin duda continuarán existiendo formas de reprimir a las nuevas generaciones y de coartar sus derechos, incluida la libertad de expresión, sin embargo, el rap, el hip hop, el reguetón, la cultura urbana, goza de una autogestión donde no requiere de la ayuda de nadie para salir adelante, más que de la misma gente involucrada en su industria, y desde luego, el público. Los artistas que han logrado hacerse grandes nombres, abren las puertas a los siguientes para que los discursos lleguen a donde deben llegar, para que haya más visibilidad y alcance para todos"

"Pues obviamente hay gente que no la quiere escuchar o solamente escuchar ciertas cosas, eso pasa mucho con la música de protesta o con la protesta fuera de la música, la idea es es que no se escuchada y evitarla y no promoverla; sí creo que eso tiene un impacto importante en lo que ahora la gente escucha; hay que preguntarse ¿por qué esta música es popular o la música que se escucha por qué está en ese lugar y por qué no otra. Es una reflexión grande al respecto, yo nunca he vivido algo parecido, pero pues obviamente no van a reproducir quizás canciones mías en la radio más popular de FM o sí, pero a qué costó o qué tengo que hacer o cómo se tiene que transformar mi música para pasar esos filtros de ser bien recibida. No podemos olvidar que se rigen por un sistema capitalista y que dan prioridad a ciertas cosas, sonidos genéricos o que caben dentro de algo que sí se puede consumir y que está bien consumirlo, incluso consumirlo más que lo demás"

Los mensajes de protesta son importantes para la sociedad

Tocando el tema de la música de protesta, que es a lo que se dedica La Cuervo desde el inicio de su carrera, pareciera que las canciones encuentran siempre un lugar, un momento o a una persona que se identifica con su mensaje, quizás las canciones de la rapera hubieran sonado vigentes hace 10 años, o serán himnos en 20 años adelante, lo que nos lleva necesariamente a la duda: ¿para qué sirve la música de protesta?

La cantautora mexicana reflexiona que realmente sirve y que se trata de temas que tienen gran poder, que le puedes dar a una persona las armas para iniciar con su propia lucha, para unirse a otras, o para que se empape de temas que le interesaban, pero no sabía cómo abordar.

No, por supuesto que creo que sirve, o sea, no sé por ejemplo "Alzo la voz" que el primer single de mi primer disco tuvo un poder increíble, o sea fue como la canción que a mí me abrió la los ojos de decir 'wow, hasta dónde puede atravesar una canción a una persona'. Hay cosas que simplemente por miedo, represión, inseguridades por lo que sea no te atreves a nombrar y es muy difícil y encontrar a alguien o identificarte con algo que le puede poner palabras a eso que tú sientes o que te atraviesa me parece muy valioso. Y lo que puede provocar incluso cantarla en vivo o escucharla en un día de frustración, o sea, pienso que claro que tiene sentido. Esa canción ha sonado en marchas, en proyectos audiovisuales importantes respecto a las mujeres y a la violencia de género. Obvio es muy triste que siga vigente como hace 20 años, pero creo que siempre ha habido cambios porque quizás hace 20 años ni siquiera hubiera podido yo sacar esa canción o tener las herramientas o incluso la libertad de hacerlo. O sea y ahora sí podemos y ahora hay una escena de mujeres grandísima cambiando el rumbo de la historia a través de esos discursos. No sólo los discursos que siempre sonaron, al menos en la escena del hip hop durante muchísimos años, porque las mujeres siempre han estado en el hip hop y las mujeres siempre han estado en la historia, pero en un sistema y en una historia y en un discurso patriarcal que ha regido siempre, pues obviamente es algo que se había mantenido en silencio.

Busca reivindicar la música de protesta como algo que realmente importa. Crédito: Facebook / La Cuervo

La Cuervo y su acercamiento al reguetón

Por último, el tema que más se goza en cuerpo y alma del nuevo disco "Sin Dios ni Zapatos", lleva por nombre "Yo me quedo" y es un reguetón fiestero, un dembow de gran nivel con una historia de dos mujeres que se sienten atraídas sexualmente, y que intercambian mensajes candentes. Lamentablemente, un ritmo que sigue siendo polémico hoy en día, rodeado de crítica y de tabú que La Cuervo enfrenta de la mejor manera, ya que es un género que escucha desde sus primeros pasos.

Mi papá es de Colombia y viví en Colombia, y esta música siempre ha sido parte de mi raíz y Colombia es una de las mecas del reggaeton y de la música urbana, entonces yo incluso antes de venir a México ya escuchaba reggaeton. Hablo del 2011, todavía había un tabú gigante respecto a esas canciones. Me parecía raro como tanto odio al reguetón o este discurso de la cosificación de las mujeres y tal. Yo pienso que justo no es cambiar la perspectiva y dejar también de revictimizar y hacer ciertos discursos, darles poder, porque pienso que al contrario en el mismo origen de los sonidos de los tambores del dancehall, era más bien una manifestación corporal y política de mujeres y hombres. Yo siempre lo he escuchado, siempre he escuchado ese género. Siempre había tenido ganas de hacer algo que fuera hacia allá, no pienso ser reguetonera ni mucho menos, sólo quería explorar esta canción y hablar sobre lo que habla, que es evidentemente una canción erótica que tiene mucha cosa sexual, que tiene mucha cosa de fiesta, de disfrute, de disidencias sexuales, de cosas que quizá son bastante disruptivas. Es parte de mi raíz, de mi historia, y no la puedo dejar de lado

Ya puedes escuchar el nuevo disco de La Cuervo en todas las plataformas de streaming, y puedes también pasarte por sus demás canciones, producciones discográficas y videos.