Himnos feministas: 5 canciones que surgieron del movimiento

El mensaje del tema es mucho más importante de lo que creemos, pues crea un sentido y una colectividad humana que identifica y conecta a quienes la interpretan y se reconocen en éste.

En ese sentido, un himno es una canción que expresa, pero también identifica y une; claro que un himno también necesita una letra y un contenido profundo con el que las personas se puedan proyectar y que no sea algo superfluo.

Al hablar de perspectiva de género y violencia de género encontramos esta colectividad humana que se entrelaza con un objetivo en común: exponer y disipar los rasgos machistas de las diversas sociedades; evidenciar la dominación tradicional masculina y crear lazos de sororidad entre mujeres.

Himnos feministas

Con la ola feminista que se ha desencadenado en todo el mundo, y particularmente en América Latina, han surgido himnos que trastocan los sentidos de las féminas porque se reconocen en ellos, pues el contenido resulta imprescindible para esta lucha en el aspecto musical.

Es cierto que algunas melodías se han concebido como gritos de guerra y otros responden a impulsos rebeldes de sus compositoras o bien, reversionadoras, mientras que el resto de las mujeres las recibe como un abrazo que reconforta. Por lo que aquí te traemos una lista con los 5 himnos que más han representado a esta lucha.

1. Un violador en tu camino - Colectivo feminista chileno

La canción y performance fue creado por el colectivo “Las Tesis”; el performance de la melodía fue realizado en Valparaíso, en noviembre de 2019 durante una manifestación contra la violación a los derechos de las mujeres. La letra denuncia la violencia contra las mujeres en todas las expresiones, y la falta de leyes que castigan estos delitos. Cabe destacar que este performance también tuvo lugar en la Ciudad de México.

Noticias Relacionadas 10 Mujeres que dominan la industria musical

2. Mi muñeca me habló – 31 Minutos (reversión)

Hace algunos años el personaje Flor Bovina, de la serie de televisión 31 Minutos, interpretó una canción acerca de su muñeca: “Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir porque me habla solo a mí”. En 2019, en vísperas del día Internacional de la Mujer, la canción fue transformada en un himno feminista por el colectivo Callejeras Autoconvocadas.

Frente a la violencia de género que impera, decenas de mujeres corearon frente a la catedral de Concepción Chile la nueva adaptación de la canción que dice: “Mi muñeca me habló, me dijo lucha que no se puede repetir lo que pasa en el país”.

3. Canción sin miedo – Vivir Quintana

Días antes del paro de mujeres en México, el año anterior, miles de mujeres se unieron en el Zócalo de la Ciudad de México en un grito de un nuevo himno feminista. La canción, compuesta por Vivir Quintana, fue lanzada el 7 de marzo en su canal de YouTube. En la interpretación la acompaña El Palomar, un coro de mujeres.

4. God is a woman - Ariana Grande

Ariana Grande generó gran polémica en el año 2018 por esta melodía y su videoclip. La cantante, hasta entonces con una imagen, dulce y delicada, revolucionó la industria con este alegato feminista cargado de sexualidad sin tapujos y referencias bíblicas. Toda la canción gira alrededor de la idea de que dios es una mujer porque la mujer es creadora de vida y por el papel relevante de esta en el sexo.

5. The man - Taylor Swift

Esta melodía tiene poder porque habla de cómo sería la vida de una mujer en caso de haber nacido hombre y tener todo más fácil, sin sufrir el machismo que hasta ahora siempre había regido en el mundo de la música. Taylor Swift sacó esta canción en 2019 y está incluida en su álbum Lover.