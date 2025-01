¿Cuánto cuestan los paquetes para ir a la Guelaguetza en 2025? | Hospedaje, comidas, traslados, actividades y boletos

¡Ya tenemos fechas para la fiesta de la Guelaguetza! A mediados de 2025 podremos disfrutar de la celebración más grande del estado de Oaxaca con bale, música y mucha cultura que se expone a locales y turistas con distintas representaciones que cada año enamoran a los visitantes. Por supuesto, una celebración tan grande como esta no se puede dejar pasar, no importa si ya la has disfrutado en años anteriores o si es la primera edición que disfrutarás.

Es por ello que hoy te revelamos cuánto cuesta ir a la Guelaguetza en 2025, así como los paquetes todo incluido que ya puedes apartar para el próximo mes de julio, así que saca tu tarjeta, pide tus vacaciones en el trabajo y prepárate para disfrutar de la fiesta más importante en Oaxaca y de México. Te compartimos unos paquetes en los que se incluye el transporte, el hospedaje, los desayunos y comidas, además de otras actividades. ¿Te animas a ir?

Los paquetes que aquí te presentamos son de Oaxaca Mio que desde 1999 ha acompañado a los turistas en su viajes al hermoso estado del sur; los costos de cada paquete ya incluyen hospedaje de hasta cinco días, comidas, paseos e itinerarios, así como entradas incluidas a los sitios visitados en el programa y boletos para algunos espectáculos de este magno evento.

¿Cuánto cuesta viajar a Oaxaca para la Guelaguetza 2025?

Viajar a Oaxaca para disfrutar de la fiesta de la Guelaguetza en 2025 puede costarte un mínimo 6 mil 500 pesos a 18 mil 500 pesos mexicanos por persona, esto considerando las edades de cada visitante, por supuesto, quienes menos pagan son los menores de tres a nueve años. Conoce todos los detalles, pues existe más de un paquete en Oaxaca Mio para aprovechar el que mejor se ajuste a tu bolsillo.

¡Consulta el itinerario! (Foto: Cuartoscuro)

Algo que tienes que saber es que aunque las presentaciones son los días lunes 21 y 28 de julio de 2025, las estancias por el paquete van de fechas del 18 al 22 de julio y del 25 al 29 de julio. Antes de revelarte los costos oficiales, te invitamos a conocer todos los beneficios que se incluyen en los paquetes.

4 noches y 5 días de hospedaje

Desayuno diario; 2 comidas bufet completas en tours (sin bebidas)

Paseos y traslados mencionados en el itinerario

Guía especializado y chofer

Transportación de lujo durante sus paseos

Entradas incluidas a los sitios visitados en programa

Seguro de viajero dentro de la unidad durante todos los paseos

Regalo por parte de la agencia

Rifas en recorrido del día domingo

Boletos de espectáculo Donají y Guelaguetza

Estas son las dos formas de ir a la Guelaguetza. (Foto: Oaxaca Mio)

Paquetes para la Guelaguetza 2025

Lo más importante que tienes que saber es que los paquetes son con cupo limitado, así que para garantizar tu lugar no olvides apartar siguiendo el procedimiento, mismo que puedes conocer dando clic AQUÍ. En este mismo enlace encontrarás los dos paquetes disponibles; elige el de tu preferencia y además de confirmar tu lugar y el de tus acompañantes, también podrás ver el itinerario del viaje.

Recuerda que además de los espectáculos de la Guelaguetza también hay otras actividades en las que también podrás conocer y recorrer los sitios turísticos más emblemáticos del estado como son la zona arqueológica de Monte Alban, la Villa de Arrazola o el Exconvento de Cuilapa, eso sin mencionar la visita a la fábrica de mezcal. Por supuesto, esta sólo es una pequeña parte de la aventura.

En cuanto a los precios, tienes que saber que en ambos paquetes varían según el hotel de tu preferencia, así como el tipo de habitación que elijas que puede ser doble, triple, cuádruple y para niños. A continuación te dejamos los detalles de los costos. Esto te costará toda la experiencia. (Foto: Oaxaca Mio)

¿Qué fecha es la Guelaguetza en Oaxaca en 2025?

La Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca dio a conocer que este año la fiesta máxima para los oaxaqueños se realizará los días 21 y 28 de julio, fechas en las que se realizarán ferias artesanales, exposiciones gastronómicas, convites y otras manifestaciones culturales que incluyen bailes y danzas tradiciones, música y cantos que te harán sentir orgulloso de nuestro país.

