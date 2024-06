Liburuak estrena "La Carta" con Enrique Bunbury y otros libros de rocanrol: entrevista con Pablo Salgado

Liburuak ha llegado a México junto a todo su catálogo de libros sobre la cultura musical de todo el mundo. Se trata de una editorial que tiene como consigna llevar sus biografías, autobiografías, investigaciones, ensayos, manuales o entrevistas a los fanáticos del sonido, a los profesionales de la industria del entretenimiento.

El cerebro detrás de la empresa oriunda de Bilbao es el director editorial Pablo Salgado, quien conversó con El Heraldo de México sobre todas las sorpresas que tienen preparadas para los fanáticos de este lado del charco. Empezando, claro, por su más reciente estreno, un libro de Enrique Bunbury, cantante zaragozano ex miembro de Héroes del Silencio, donde entregó toda su experiencia a los fanáticos, contestando a las cartas que le hicieron llegar a su correo electrónico una vez que anunció su retiro temporal de los escenarios. Su objetivo era formar nuevas interacciones con las personas que lo siguen.

La Carta es precisamente parte de la colección "Arima" (Alma en Euskera), de acuerdo con el propio Pablo Salgado, pues va más allá de la cabeza (ensayos), de las manos (manuales) y del corazón (biografías o autobiografías). Precisamente es algo que tiene su vida propia, su alma, y ha encontrado su espacio en dicha sección.

Sobre la razón detrás del escrito de un libro casi autobiográfico, el editor con más de 20 años de experiencia en el medio, asegura que no se trata de un escrito que haya hecho desde el miedo, o desde el temor de tener que abandonar los conciertos, y el contacto con los fans en experiencias musicales en directo, más bien era una despedida que se encontró en el medio de su aventura una cura para sus males.

Ante la pregunta de la importancia de un libro como "La Carta" o el interés que pudiera tener alguien que sea o no sea fanático en la propia vida de un ser que si bien puede ser una super estrella, es alguien completamente desconocido cuando se trata de sus asuntos privados, Pablo aseguró que el libro más allá de hablar sobre la vida de Enrique Bunbury, se trata de un montón de hojas llenas de experiencias enriquecedoras que nos enseña que tenemos mucho más en común con Enrique de lo que se pueda pensar.

Porque tiene un componente humano que es inherente a todas las personas más allá de que seas alguien famoso o que conozcas la vida de alguien o no, en realidad, Enrique lo que hace es responder a preguntas universales a través de los fans, porque los fans están interesados en las mismas cosas que nos ocurren a todos, en cómo ves la vida, por ejemplo, y entonces bueno, pues no solamente las respuestas de Enrique son enriquecedoras, sino lo que las preguntas de los de los propios fans también son muy interesantes en muchos aspectos y bueno en ese sentido, pues creo que el libro te puede interesar más allá de que te guste o seas fan de Enrique o no.

Pero Enrique Bunbury no es el único que ha estrenado libros con Liburuak. De hecho, tienen un amplio catálogo debido a que tienen poco más de un año operando desde Europa. Dentro de su tienda podemos encontrar títulos incluso de la periodista Robin Green, de Ronnie Spector, Paul McCartney, Lucinda Williams o libros sobre The Cramps, George Michael, Slavery Records, entre otros.

En este sentido, asegura Pablo Salgado que es de gran relevancia que existan libros que hablen o que documentan todo lo que hay alrededor de la música, porque se trata, más allá de un simple escrito, de un ejemplo de vida que puede llegar a inspirar a muchas otras personas, y no solamente a quienes somos fanáticos de la música, pero sobre todo a quienes somos "aficionados de la vida".

Pablo Salgado cree fervientemente que tener una editorial es un trabajo militante, pues detrás de cada libro que editan, existe un mensaje que puede inspirar a más de uno a seguir sus propios sueños o a verse reflejado en las palabras de otro que, como ellos, siguen en la búsqueda de su propia voz.

Nosotros somos una editorial y entonces depende de los temas que nosotros planteemos nos estamos posicionando políticamente o socialmente con la cultura, desde luego nuestro trabajo es un trabajo, no sé si militante, pero por lo menos cultural y la cultura tiene algo de militante siempre porque lo que está creando no son tornillos, está creando personas y entonces en ese sentido está moldeando más allá del objeto solamente, es muy importante en ese sentido. Nosotros estamos absolutamente volcados con con las voces femeninas en este momento y con las voces racializadas. Nos parece muy interesante ese tipo de voces que hasta ahora no han tenido la posibilidad de ser escuchadas y lo que nos toca a nosotros más allá de opinar es darle una pista de aterrizaje a todas esas ideas para una plataforma desde donde poder ser escuchadas y eso en principio es nuestra editorial.

Pero Pablo Salgado también es un escritor que se ha dedicado a investigar lo que pasa en su propia escena, en su pueblo, en sus alrededores. Ha investigado la música con la pasión que le despierta escuchar una armonía, una melodía y un ritmo. Opina que se trata de un trabajo que alguien debe hacer en todo el mundo, incluso en México, pues un catálogo de estas características dejará huella y será importante en unos años, cuando la gente quiera entender un poco más del mundo en el que viven, de dónde viene lo que escuchan, quién lo inventó, etcétera.

Es una responsabilidad, yo creo que propia, me parece que si no lo hago yo, no lo estaba haciendo nadie en ese momento y que bueno, pues en cierto modo me tocó a mí por interés también, porque a mí me interesaba conocer la cultura local y la cultura musical local, me parece que es un trabajo que hay que hacer, que si no lo hago, yo lo tendrá que hacer otro. En todos los pueblos, en todas las culturas, debería haber gente que se dedicara a todo eso casi desde un punto de vista etnográfico para que llegue a próximas generaciones; que esas generaciones digan oye, pues hace 60 años la cultura, nuestra cultura, la gente que vivíamos aquí escuchábamos este tipo de cosas, hacíamos este tipo de música y había este tipo de personas que nunca fueron famosas absolutamente ni nada, pero pero bueno, aquí está el recuerdo de ellos.