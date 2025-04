Hermano de Valentín Elizalde dice que lo mataron por andar con mujeres casadas

Valentín Elizalde, mejor conocido como "El Gallo de Oro", sigue siendo recordado por todo el público mexicano que tanto admiraba su carrera, incluso se han ido agregando nuevas generaciones a su base de escuchas, pero todos aún nos preguntamos lo que ocurrió la noche de su asesinato y por qué fue elegido como el blanco.

Fue durante una entrevista en el programa "Al Rojo Vivo" donde Francisco Elizalde, hermano del Gallo, estuvo de acuerdo con la teoría que dio la periodista Norma Aguirre, quien aseguró que todo se apunta que la razón del asesinato del cantante fueron celos, pues posiblemente estaba con una mujer casada o que mantenía una relación con un hombre vinculado al tráfico.

En este contexto, aseguró que el documental de Tano sobre Valentín Elizalde probablemente no cuenta con la versión oficial de los hechos, así que lo plasmado en la pantalla podría no ser lo correcto, ya que no todos están de acuerdo en la forma como sucedieron las cosas el día del asesinato que dejó una gran tristeza en el mundo del espectáculo. Incluso se recordó que Tano h asido señalado como sospechoso del crimen por la familia.

“Mi primo no cuenta una sola versión, cuenta varias versiones, no sabe cuál es la real al nal de cuentas, yo siento y creo que lo que él plasmó ahí, no es lo real”, comentó.

Leyenda

¿Cómo murió Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde Valencia perdió la vida trágicamente en la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Tras ofrecer un exitoso concierto en la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas, la camioneta en la que viajaba junto a su representante, Mario Mendoza Grajeda, y su chofer, Raymundo Ballesteros Silva, fue emboscada por un comando que abrió fuego con armas de alto calibre.

El saldo del atentado fue la muerte instantánea de Valentín Elizalde, su representante y su chofer. La noticia de su fallecimiento conmocionó profundamente al mundo de la música y a sus miles de seguidores, quienes lamentaron la pérdida de una de las voces más prometedoras del género. Las circunstancias del ataque, la violencia empleada, además del perfil de la víctima generaron una gran controversia sobre los posibles motivos detrás del crimen.

Las investigaciones iniciales apuntaron a posibles vínculos con el crimen organizado que opera en la región de Tamaulipas. Se barajaron diversas hipótesis, incluyendo posibles represalias por letras de canciones que se consideraban ofensivas para ciertos grupos delictivos posiblemente rivales; sin embargo, a pesar de las pesquisas realizadas por las autoridades, el caso de la muerte de Valentín Elizalde quedó envuelto en la impunidad.

El legado musical de Valentín Elizalde perdura a través de sus numerosas canciones que se convirtieron en éxitos que siguen siendo escuchadas por sus admiradores. Su carisma y su estilo único lo catapultaron a la fama en un corto periodo de tiempo, pero su trágica muerte lo convirtió en un verdaderos ícono de la música regional mexicana.