Pablo Montero responde a las acusaciones por presunta violencia a Elda María, exnovia de Rafa Mercadante

Pablo Montero se encuentra una vez más en medio de la polémica ante las acusaciones que surgieron en su contra en las que la influencer Elda María, exnovia de Rafa Mercadante, lo acusa de presuntamente violentarla. El cantante negó los señalamientos de la también modelo, quien relató que la agresión habría ocurrido hace tan sólo unos días durante una cita en la que el también actor intentaría obligarla a tener relaciones íntimas con una tercera persona.

A inicios de abril el actor se vio envuelto en una fuerte controversia luego de que golpeara a uno de sus compañeros en la obra “Perfume de Gardenia”, ahora enfrenta una acusación más por presuntamente violentar a la influencer Elda María en un intento por obligarla a tener un trío con otra mujer. Al respecto, Montero rechazó dar detalles del caso y negó las acusaciones en su contra, aunque admitió tener arranques de ira.

En un encuentro con los medios retomado por el programa de espectáculos “Ventaneando”, Pablo Montero negó las acusaciones que la exnovia de Rafa Mercadante lanzó en su contra. Al ser cuestionado sobre los recientes episodios de violencia en los que se ha visto involucrado, el cantante admitió tener arranques de ira aunque, aseguró, no ha sucedido algo por lo que se sienta avergonzado.

“Lo que se ve no se juzga. Ustedes pueden analizar y sacar conclusiones, yo me siento tranquilo, estoy en paz, no hice nada malo (…) Cuando pasan esas cosas (agresiones) tienes que dar la cara y disculparte, pero en este caso no voy a dar declaraciones ni voy a seguir una farsa. Soy de arranques, pero, ojo, siempre ha sido con una persona del sexo masculino, nunca en mi vida ha pasado nada que deba avergonzarme”, dijo Montero.

En una reciente entrevista para el matutino "Venga la Alegría", Elda María relató que todo comenzó en redes sociales como un coqueteo con Pablo Montero y luego el cantante la habría citado para conocerse. Sin embargo, al llegar al sitio y una vez solos él le propondría tener un trío, ante su negativa él la habría hecho sentir incómoda insistiendo por lo que la influencer advirtió que lo grabaría con su celular.

“Nunca me lo esperé de él. Yo lo conocí por Instagram, se me hace un tipazo. Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘Es que yo no estoy acostumbrada a eso. Yo no soy así. O sea, yo quería estar contigo (…) Y en el momento que quiero grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre. Y le dije: ‘Me sacaste sangre’, me dijo: ‘Ya no seas exagerada, estás loca’”, relató Elda María.