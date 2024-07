¿Te quieres sentir viejo? Así luce el niño que protagonizó el video "Bailando Solo" de Los Bunkers

El rock en español se ha consolidado como uno de los géneros más populares en los últimos años y es que cada país nos ha regalado una banda icónica con canciones que nos hacen decir "sí soy". Una de las más impresionantes son Los Bunkers, agrupación que recientemente regresó a las escenarios internacionales y aunque los chilenos tienen muchas rolas que han pasado a la historia, "Bailando Solo" es una de las más amadas por el público, quienes recuerdan con cariño al joven que protagonizó el video musical que sigue siendo un emblema de la música.

¿Cómo luce el niño que protagonizó el video "Bailando Solo" de Los Bunkers?

Esta canción fue lanzada en el año 2013 y, hasta el momento, ha acumulado más de 200 millones de reproducciones en YouTube y es que la historia del video, dirigida por Pascal Krumm, ha logrado conmover a quienes lo ven, pues es muy fácil sentirse identificado con el protagonista, quien a pesar de su sinceridad y esfuerzos se ve opacado por un "bully" que lo deja en ridículo. El nombre del joven que se convirtió en el rostro de "Bailando Solo" es Cristián Miranda, quien a los 12 años ya había ganado cierta fama por su participación en el programa de talentos "Talento Chileno", donde obtuvo el segundo lugar.

Fue así como el talento de Cristián lo llevó a ser el protagonista absoluto de la canción y aunque después de eso desapareció un poco de la industria, recientemente ha salido a la luz para contestar algunas preguntas de quienes todavía lo recuerdan con cariño; es así como el joven comentó en algunas entrevistas que a pesar del éxito del video, jamás conoció a Los Bunkers en persona y, en ese momento, no conocía el impacto de la banda chilena en la industria musical.

Recientemente, Cristián volvió a la televisión chilena en el programa "Imparables", conducido por Jean Philippe Cretton y el dúo de hermanos breakdancers Power Peralta, quienes recomendaron a al joven para protagonizar el vide de Los Bunkers; es así como su aparición en "Imparables" marcó un regreso triunfal en donde se puede notar su evolución como bailarín y artista. Además, las y los seguidores de la canción han destacado su cambio físico después de poco más de 10 años desde aquel glorioso momento.

El legado de "Bailando Solo" en el rock en español

Contrario a lo que muchas personas podrían suponer, Cristián no sintió una gran emoción por su participación en el video, debido a su temprana y continua exposición al mundo del entretenimiento. "Como que soy bien frío para mis cosas, entonces si bien era chico grabando el videoclip, antes ya había trabajado en muchas cosas más. Comerciales, con marcas. Había pisado escenarios grandes… Lo vi como trabajo no más", declaró en sus entrevistas más recientes.

A pesar de ello, "Bailando Solo" no solo es recordada por su pegajosa melodía y su exitoso video musical, sino también por su contenido profundo y significativo. Compuesta por Mauricio Durán, la canción fue influenciada por la música de los años ochenta, particularmente por temas como "Dancing With Myself" de Billy Idol y "Dancing in the Dark" de Bruce Springsteen.

En el año 2013, la banda chilena de rock Los Bunkers lanzó su exitosa canción "Bailando Solo", la cual se convirtió rápidamente en uno de los temas más emblemáticos de la agrupación.

Fotografía: Instagram/@cristianmirandaa

Sin embargo, el verdadero trasfondo de la letra de "Bailando Solo" es más oscuro de lo que parece a primera vista, pues Durán reveló que la canción describe la experiencia de una persona bajo los efectos del éxtasis, una metáfora que pasó desapercibida por muchos oyentes.

Es así como el éxito de "Bailando Solo" fue inmediato y contundente, por lo que la canción alcanzó el primer lugar en las listas musicales chilenas y se convirtió en el sencillo más escuchado en las radios del país en 2013, superando incluso a grandes éxitos internacionales. De la misma forma, la colaboración en la producción con Emmanuel del Real, miembro de Café Tacvba, añadió un toque especial a la canción, consolidándola como un hito en la discografía de Los Bunkers.