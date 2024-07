Bansky hace un performance durante el Glastonbury y lanza al público una balsa con muñecos migrantes

Cuando se habla del arte de protesta, uno de los grandes referentes es Bansky, artista que ha llenado distintas partes del mundo con expresiones artísticas que cuestionan las injusticias sociales y cuya identidad sigue siendo desconocida para la mayoría de las personas. En uno de sus últimos performances, el artista callejero capturó la atención del público durante el festival de Glastonbury 2024 al lanzar una balsa salvavidas inflable con muñecos que simulaban migrantes.

Bansky y el performance durante la presentación de Idles

Todo sucedió el pasado 28 de junio durante la presentación de la banda Idles, quienes se encontraban interpretando el tema "Danny Nedelko", un himno a favor de las y los inmigrantes. En ese momento fue lanzada una balsa con muñecos que simulaban ser migrantes, éstos se encontraban vestidos con chalecos salvavidas, representando a los migrantes que arriesgan sus vidas cruzando el Canal de la Mancha en pequeños botes para llegar al Reino Unido desde Francia.

Inicialmente, muchos asistentes pensaron que la balsa era parte del espectáculo de Idles y poco a poco el inflable fue navegando por el público; sin embargo, después del concierto, se reveló que la instalación fue obra de Banksy, ya que el propio artista confirmó su autoría a través de una publicación en su cuenta de Instagram y sin ofrecer más comentarios dejó muy en claro su mensaje a través de las imágenes compartidas.

No es la primera vez que Banksy hace acto de presencia en Glastonbury, pues en 2019, diseñó el chaleco antibalas con la bandera del Reino Unido que usó Stormzy durante su actuación en el escenario principal del festival. Y en 2014, utilizó un camión de transporte de ganado lleno de peluches para criticar el trato a los animales; estos actos subrayan su relación continua con el festival y su uso del arte como medio de protesta y comentario social.

El enigmático artista callejero Banksy volvió a capturar con una performance inesperada que dejó sorprendidos a muchas personas.

Fotografía: Instagram/@bansky

¿De qué trata "Danny Nedelko", la canción de Idles con la que Bansky protestó?

"Danny Nedelko" es una canción de la banda británica de rock Idles, lanzada en 2018 como parte de su segundo álbum "Joy as an Act of Resistance" y este tema lleva el nombre de un amigo cercano de la banda, un inmigrante ucraniano llamado Danny Nedelko, y es un poderoso himno pro-inmigración que celebra la diversidad y la unidad.

La letra aborda temas de multiculturalismo y critica fuertemente el nacionalismo y la xenofobia, por lo que desde el comienzo la canción destaca la humanidad de las y los inmigrantes, utilizando figuras como Freddie Mercury y Malala Yousafzai para subrayar la riqueza de la diversidad cultural. La repetición de frases como "Mi hermano de sangre es un inmigrante, un hermoso inmigrante" y "Él está hecho de ti, él está hecho de mí" enfatiza la idea de que todos compartimos una humanidad común, independientemente de nuestra procedencia.

Es así como la canción se convierte en un grito de unión y solidaridad, con un ritmo contagioso que ha sido bien recibido tanto por críticos como por las y los fans. De la misma forma, la inclusión de nombres y referencias específicas a figuras diversas subraya el mensaje de que la identidad y el valor no están confinados a una nacionalidad particular, sino que todos contribuimos a la riqueza de la sociedad global.

Banksy es conocido por su crítica social y su habilidad para crear arte que invita a la reflexión sobre temas contemporáneos, por lo que este evento no fue una excepción, y su elección de lanzar la balsa durante una canción que celebra la diversidad y critica las políticas migratorias restrictivas subraya su postura sobre la crisis migratoria y la retórica política en el Reino Unido.