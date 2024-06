John Lennon está de regreso: lanzan un nuevo video musical con imágenes nunca antes vistas del músico

El legado dejado por John Lennon ha trascendido a través de los años y las generaciones, por lo que incluso después de su muerte, sus canciones continúan siendo una referencia tanto para las amantes de la música, como para quienes buscan abrirse camino en la industria musical. Y buscando honrar la memoria que el talentoso intérprete dejó a su paso, el pasado jueves 27 de junio se anunció el lanzamiento de una nueva versión de su canción "Aisumasen (I'm Sorry)", acompañada por un video que presenta imágenes inéditas grabadas por Lennon.

Sigue leyendo:

John Lennon: la guitarra perdida del músico es subastada en más de dos millones de dólares

Julian Lennon felicita a Paul McCartney en su cumpleaños 82 y recuerda el por qué le escribió "Hey Jude"

¿Cuándo se estrena la nueva versión de "Aisumasen (I'm Sorry)"?

"Aisumasen (I'm Sorry)" es una de las canciones más emotivas del álbum "Mind Games", lanzado originalmente en 1973 y este álbum marcó una etapa significativa en la carrera de Lennon, ya que fue producido durante un periodo de separación temporal entre él y Yoko Ono. La canción, que trata sobre el arrepentimiento y la necesidad de disculparse, resuena con la profunda sinceridad que caracterizaba muchas de las composiciones de Lennon.

El nuevo video ha sido lanzado en el contexto de la preparación de un disco recopilatorio de los grandes éxitos de John Lennon, programado para salir al mercado el próximo 12 de julio; de la misma forma, este álbum no solo incluirá la versión definitiva de "Aisumasen (I'm Sorry)", sino también otras canciones icónicas del exBeatle.

De acuerdo con la información compartida a medios internacionales, las grabaciones que podrán verse en esta reedición datan de hace 51 años y capturan momentos de la vida cotidiana de la pareja poco después de mudarse a su nuevo apartamento en Nueva York, mismo lugar hacia el cual John se dirigía el fatídico día de su asesinato en 1980. Es así como las imágenes no solo documentan la rutina diaria de Lennon y Ono, sino que también brindan una visión rara y valiosa de su relación y su vida juntos fuera de los reflectores.

Rinden tributo a John Lennon a través de su música

Pero además de este esperado reelanzamiento, los seguidores de Lennon también pudieron disfrutar de una versión remasterizada de "You Are Here", otra de las piezas que formará parte del próximo álbum recopilatorio. Estas nuevas versiones y el uso de material visual inédito han generado una gran expectativa entre las y los fanáticos, quienes ansían redescubrir y celebrar el legado musical de Lennon desde una nueva perspectiva.

Y es que el lanzamiento de estas nuevas versiones es más que un simple tributo, es una oportunidad para que las nuevas generaciones aprecien la genialidad de Lennon y para que los seguidores de toda la vida revivan la magia de su música con un toque renovado. La cuidadosa restauración del material y la inclusión de imágenes inéditas subrayan el compromiso de preservar y honrar el legado de uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Estas imágenes, grabadas por el propio Lennon en su residencia de Nueva York junto a su pareja, Yoko Ono, muestran un lado íntimo y personal del legendario músico.

Fotografía: Instagram/@johnlennon

Es así como el próximo álbum recopilatorio promete ser un testimonio conmovedor de la influencia perdurable de John Lennon. Con cada nueva versión y cada imagen redescubierta, su legado continúa inspirando a millones alrededor del mundo, consolidando su lugar en la historia como una de las figuras más queridas y veneradas de la música.