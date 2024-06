John Lennon: la guitarra perdida del músico es subastada en más de dos millones de dólares

Sin duda alguna, John Lennon fue una de las figuras que marcó la industria musical profundamente, por lo que su repentina muerte dejó destrozadas a millones de personas y fue justamente eso lo que también le dio gran valor a los objetos que habían pasado por sus manos, siendo una guitarra acústica perdida la que nos compete el día de hoy, ya que ésta acaba de ser subastada por una cantidad millonaria de dólares.

Sigue leyendo:

John Lennon: esta fue la canción favorita del músico, "nadie la superó, es lo que me inspiró a hacer música"

Subastan pintura de Leonora Carrington en más de 28 millones de dólares, es una de las obras más importantes del surrealismo

La guitarra perdida de John Lennon ha sido subastada

Hace algunas horas, sitios internacionales confirmaron la subasta de una guitarra acústica de 12 cuerdas, perteneciente al legendario John Lennon. La asombrosa cifra por la que ha sido subastada ronda los 2.85 millones de dólares durante un evento celebrado en Nueva York, en donde se reunieron decenas de coleccionistas, fanáticos y figuras destacadas de la industria musical de todo el mundo, marcando un hito en la historia de las subastas de objetos relacionados con The Beatles.

El éxito de esta subasta en Nueva York es testimonio del impacto continuo de John Lennon y The Beatles en la cultura global y destaca la importancia de preservar y celebrar el patrimonio musical.

Fotografía: Instagram/@johnlennon

Esta interesante subasta tuvo lugar en un conocido café en Times Square, Manhattan, un escenario emblemático que atrajo a un gran número de interesados, quienes afirmaron que este te tipo de eventos son organizados por prestigiosas casas de subastas que garantizan la autenticidad y el valor histórico de los objetos, como es el caso de Julien's Auctions, conocida por manejar artículos de gran valor y relevancia histórica en el mundo del entretenimiento.

Una guitarra perdida en el tiempo

Ahora bien, la guitarra en cuestión es una Framus Hootenany que fue utilizada por John Lennon durante la grabación del álbum "Help!" en 1964, disco que es ampliamente reconocido como uno de los trabajos fundamentales de The Beatles, con éxitos como "Yesterday" y "Ticket to Ride".

Además, la guitarra también fue utilizada por George Harrison durante las sesiones de grabación de "Rubber Soul" en 1965, el sexto álbum de estudio del grupo de Liverpool, mismo que es considerado un punto de inflexión en la evolución musical de la banda, con canciones icónicas como "Norwegian Wood" e "In My Life".

La Framus Hootenany desapareció de la vista pública a finales de 1965 y según reportes de The Hollywood Reporter, Lennon regaló la guitarra a Gordon Waller, del dúo británico Peter & Gordon, para quienes él y Paul McCartney habían escrito varias canciones, incluyendo el éxito "A World Without Love".

La subasta de la guitarra perdida de John Lennon es un recordatorio del poder perdurable de la música y del legado de The Beatles.

Fotografía: Instagram/@johnlennon

Waller, a su vez, entregó la guitarra a uno de sus gerentes, quien la guardó en el ático de su casa, donde permaneció olvidada durante más de 50 años, por lo que el reciente redescubrimiento de la guitarra ha causado una gran expectación en el mundo de la música y entre los coleccionistas de objetos relacionados con The Beatles.

El artículo más caro de The Beatles

Después de todos esos años en donde la guitarra estuvo perdida, ahora se encuentra en manos de un nuevo dueño, quien pagó casi tres millones de dólares por ella, lo que la convierte en la guitarra de The Beatles más cara jamás vendida en una subasta. Este récord subraya la importancia y el valor histórico de los objetos asociados con la banda, una de más influyentes y exitosas de la historia de la música.