Paul McCartney: la playlist que debes escuchar para conocerlo

Paul McCartney será el plato fuerte de la próxima edición del festival Corona Capital en la Ciudad de México. El ex-Beatle es probablemente uno de los músicos más famosos que existen en el mundo, por lo que no necesita presentación; sin embargo, si eres una de las personas que no está familiarizada con su trabajo, esta playlist te va a hacer enamorarte de sus composiciones.

Con 82 años de edad y más de 60 de trayectoria desde sus inicios, el nacido en Liverpool ha escrito decenas (o tal vez cientos) de canciones y muchas de ellas se han convertido en clásicos. Estas son algunas de nuestras favortitas.

¿Con qué canciones conocer a Paul McCartney?

Foto: Facebook Paul McCartney

Dance Tonight (2007)

Esta canción fue compuesta como apertura de su álbum de 2007 Memory Almost Full. La canción fue publicada como un sencillo el 18 de junio de 2007, coincidiendo con el cumpleaños 65 de McCartney. Una semana después, la canción alcanzó el número 26 en las listas británicas y fue nominada a la mejor interpretación vocal pop masculina en los premios Grammy de 2008. Destaca por el peculiar sonido de la mandolina, un instrumento que el británico aprendió a tocar de manera autoidacta.

Who Cares (2018)

Esta canción fue lanzada como tercer sencillo del album Egypt Station, el 17 de diciembre de 2018. Destaca principalmente porque para su composición, McCartney tuvo una poco habitual inspiración: ni más ni menos que la superestrella del pop, Taylor Swift. En palabras del propio músico, la idea de la canción vino de la relación de Swift con sus fans jóvenes y en cómo forman una especie de hermandad. El videoclip fue protagonizado por la popular actriz Emma Stone.

Live and Let Die (1973)

Esta canción fue compuesta por Sir Paul en colaboración con su esposa Linda y grabada originalmente con su banda Wings. Fue incluida en incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond 007, y es una de las canciones más exitosas de la franquicia, llegando al segundo puesto en el Billboard Hot 100 y a la novena posición en la UK Singles Chart. Ha sido versionada por bandas como Guns N' Roses e incluida en otras películas como Shrek Tercero.

Maybe I'm Amazed (1970)

Una romántica balada compuesta por Paul McCartney para su esposa Linda luego de la separación de los Beatles, en la que le agradece por el apoyo que le brinda: "Tal vez me sorprende la forma en que estás conmigo todo el tiempo/ Y tal vez tengo miedo de la forma en que te dejo/ Tal vez me sorprende la forma en que me ayudas a cantar mi canción. /Corrígeme cuando me equivoque /Y tal vez estoy sorprendido de la forma en que realmente te necesito".

Uncle Albert / Admiral Halsey (1971)

Una de las canciones más experimentales de Paul McCartney, pero también con una fuerte esencia del compositor que el mundo conoció en The Beatles. Con múltiples cambios rítmicos y armónicos, y con efectos de lluvia, teléfonos y aves, esta canción está inspirada por Albert Kendall, el tío de Paul.

Let Me Roll It (1974)

Esta canción lanzada hace cincuenta años con su banda Wings, como parte de su álbum Band on the Run, uno de los más exitosos de su carrera, sigue siendo habitual en los conciertos de Paul McCartney. Fue escrita por Paul mientras vivía en una granja ubicada en High Park, Escocia, tras la separación de The Beatles. Destaca por su similitud con algunas composiciones de John Lennon, con elementos como el eco en la voz un peculiar sonido de la guitarra eléctrica.

Find My Way (2021)

Un rejuvenecido Paul McCartney (gracias a la tecnología CGI) protagoniza el videoclip de esta canción que el músico británico lanzó en 2021 en colaboración con Beck durante diciembre de 2020, mientras el mundo entero convivía con los estragos de la pandemia de Covid-19. Esta canción que invita a bailar con sus ritmos electrónicos, tiene como protagonista el famoso bajo Hofner de Paul.

Yesterday (1965)

Al igual que muchas canciones de The Beatles, esta pieza incluida en el album Help! está atribuida a Lennon y McCartney, debido a que eso facilitaba el trabajo legal. Sin embargo, fue compuesta únicamente por Paul, quien incluso la interpretaba en solitario acompañado únicamente por una guitarra acústica. Se dice que la canción está inspirada en la canción mexicana Bésame Mucho.