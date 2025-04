Orgullo mexicano: Casa de la Amistad cumple 35 años apoyando a niños que padecen cáncer

Un refrán judío dice que quien salva una vida es justo una vez, pero aquel que salva mil vidas salva a la humanidad. Y desde hace 35 años, las personas que están detrás de Casa de la Amistad, una asociación dedicada a apoyar a niños y jóvenes que padecen cáncer pero son de escasos recursos económicos, literalmente han salvado varias veces a la humanidad.

“Entonces, empezaron con un albergue que tenía la capacidad de poder tener ahí al papá o a la mamá o al niño cuando estuviera no en el hospital, sino que tuviera un lugar digno. A partir de ese momento, lo que sucede es que se empiezan a dar cuenta que el cáncer no solamente era el albergue, sino que tenía que tener también alimentación y en algunas ocasiones que faltaban los medicamentos también”, narra Leopoldo Arana , director de Casa de la Amistad , en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

“Empezó todo esto hace treinta y cinco años con un grupo de gente que fundó Casa de la Amistad en la Ciudad de México, cuando se dio cuenta de que las familias de los niños que venían de los hospitales de diferentes partes del país no tenían en dónde quedarse mientras ellos estaban en tratamiento.

Actualmente, esta asociación no solo ofrece techo a los niños y sus familias: también se hace cargo de los costos de traslado y educación para los más pequeños, además de apoyo psicológico para sus padres y hermanos.

De acuerdo con cifras de la propia asociación, cada año se registran por lo menos cinco mil nuevos casos de cáncer de distintos tipos en niños y jóvenes en el país. De ellos, la leucemia es el padecimiento más común.

“El índice de sobrevida que hay en México está en el orden del 52 por ciento. Esto quiere decir que de cada 10 niños fallecen 5. Este es un tema que a mí no me gusta, digamos, hablar de porcentajes porque cada porcentaje es una vida”, explica .

Arana señala que, con el tratamiento adecuado, la leucemia y muchos de los cánceres pueden curarse, aunque hacen falta muchos recursos que, por desgracia, no siempre se tienen a la mano.

“En Casa de la Amistad nos gusta decir que hablar de cáncer es hablar de vida, porque con todos aquellos elementos que se requieren para que un niño tenga y se merece absolutamente toda la atención necesaria para que no abandone el tratamiento, se puede curar”, detalla .

Durante casi tres décadas, Arana fue un prominente nombre en el mundo de las finanzas. Sin embargo, un momento de reflexión en su vida hizo que diera un giro de 180 grados para sumarse a la organización.

“Cuando llegué a la Casa de la Amistad, que fue prácticamente un mes antes de la pandemia, en ese momento la gente se empezaba a ir porque no sabíamos exactamente qué pasaba con el Covid”, recuerda .

“Estuve aproximadamente 30 años en el sector financiero, trabajando para algunos bancos y llegué a dirigir uno de ellos. Llegó el momento en el que dije: 'yo quisiera regresarle algo a la sociedad, de todas las grandes cosas que me ha dado, me ha dado una formación, una familia'. Yo quería regresarle algo pero a la gente más vulnerable.

Finalmente, la pandemia llegó a su fin y los esfuerzos de la asociación, afincada en la Ciudad de México pero con convenios con hospitales de todo el país, siguieron rindiendo frutos.

“Es la mejor actividad que he tenido en mi vida: el ver que un niño sale adelante, que toca la campana, que tiene un futuro y que lo podemos colocar a trabajar en una empresa, que hoy en día ya tienen probablemente a lo mejor un trabajo. Eso me da una satisfacción y una energía que no te la puedo describir”, añade.