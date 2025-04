Raúl Gutiérrez Cárdenas, candidato a magistrado federal: “Lo más importante es escuchar a las personas”

Raúl Gutiérrez Cárdenas, candidato a magistrado federal por Nayarit, es el número 13, color rosa en la boleta y trabaja desde hace 20 años en el Poder Judicial de la Federación, siendo parte del Instituto Federal de Defensoría Pública y hace 13 que es defensor público federal, en este tiempo ha aprendido lo que es defender a quienes están enfrentando un proceso penal y el lado humano de ello, tratando con personas que están recluidas y sus familiares.

En entrevista con Karina López en De Frente para Heraldo Radio Tepic, el abogado con especialidad en derecho constitucional manifestó que se ha estado preparando para el cargo y que hoy finalmente tiene la oportunidad de demostrarlo, por eso decidió participar en esta primera elección del Poder Judicial. También cuenta con una maestría en sistema penal acusatorio, otra más en sistemas de justicia y racionalidad en la Universidad de Girón, España. El mensaje del candidato número 13 para los votantes de esta histórica elección es que conozcan al menos a los jueces y magistrados que imparten justicia:

“Y desde ese conocimiento general es suficiente para que ellos se den cuenta de la importancia de saber que son personas preparadas las que van a poder impartir esa justicia para decidir si una persona está o no está en la cárcel, decidir si a una persona se le quitan sus bienes, en algún caso si el que le debía a esa persona debe pagar o no debe pagar, son cuestiones muy importantes para todas las personas y creo que de eso sí son conscientes y eso me hace pensar que si se van a interesar en saber que las personas que van a elegir como jueces o como magistrado, en mi caso, realmente estén preparados y estén listos para hacer esa función”, expresó.

Escuchar a todas las personas es la principal propuesta del candidato número 13 para magistrado federal por Nayarit

Las propuestas del licenciado Gutiérrez Cárdenas son sencillas de entender para las personas que están recibiendo la justicia, el mismo explicó que se trata de resolver siempre el fondo de los asuntos que se están sometiendo al magistrado.

“Porque hay muchos casos en los que los magistrados dicen esta firma no venía bien y regresan el asunto y la persona que fue a ese tribunal a pedir justicia se queda esperando la justicia porque el procedimiento se regresó al juez y esas son cuestiones que yo veo que de mi parte puedo empeñarme en realizar de una manera más acuciosa y además la cercanía con la gente, esta cercanía también nos obliga la elección y la veo como una cercanía de no ofrecerle a las personas que a todos se les va a conceder la justicia porque pues no siempre hay un ganador y un perdedor en todos los juicios, no se puede ofrecer que a todo mundo se le va a amparar o a defender pero si se les puede decir que se les va a escuchar y esa es una de las propuestas que yo tengo”, señaló.