Eric Clapton llora la muerte del icónico John Mayall, fundador de The Bluesbreakers y pionero del blues

El mundo entero ha sido testigo del nacimiento de grandes leyendas del rock que llegaron a desafiar lo establecido y se convirtieron en pioneros de distintos géneros y el pasado 22 de julio también pudimos ver como una estrella de la música se apagó, pues se dio a conocer la muerte de John Mayall, una figura monumental del blues británico que falleció a los 90 años rodeado de su familia en su hogar en California.

Aunque la familia no dio a conocer la causa de muerte de John Mayall, era de conocimiento público que el músico llevaba varios años enfrentando problemas de salud, mismos que lo obligaron a alejarse de su carrera en los escenarios. Y es que Mayall no solo fue un músico consumado sino también un mentor y una fuerza impulsora en el mundo del blues, por lo que entre las muchas personas que lamentan su muerte se encuentra el mismísimo Eric Clapton, quien fue un amigo muy cercano del rockero.

Su influencia se extendió a través de generaciones, dejando una huella imborrable en la música contemporánea.

El intérprete de "Tears in Heaven" fue profundamente influenciado por Mayall, por lo que no dudó en compartir un pequeño video en su cuenta de Instagram expresando su gratitud y tristeza ante esta dolorosa pérdida. En el metraje, Clapton se nota visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas, recordando como Mayall lo acogió en su banda, The Bluesbreakers, en un momento crucial de su carrera.

Pero la relación entre ellos no solo fue profesional, sino que también forjó una profunda amistad que trascendió la música, por lo que Clapton reconoció que Mayall le enseñó el verdadero significado del blues y le dio la confianza para expresarse sin restricciones: "quiero dar las gracias principalmente por rescatarme del olvido y quién sabe de qué más [...] Me enseñó todo lo que realmente sé, y me dio el valor y el entusiasmo para expresarme sin miedo", comentó en su video.

¿Quién fue el icónico John Mayall?

Nacido el 29 de noviembre de 1933 en Macclesfield, Inglaterra, John Mayall comenzó su viaje musical influenciado por su padre, Murray Mayall, un guitarrista de jazz aficionado. Su interés por la música lo llevó a aprender a tocar varios instrumentos desde una edad temprana, incluyendo la guitarra, el piano y la armónica.

Después de servir en la Guerra de Corea, Mayall regresó a Inglaterra y se sumergió en la escena del blues de Manchester y Londres. Formó The Bluesbreakers en 1963, y aunque la banda pasó por numerosos cambios de personal, su visión y dirección musical siempre fueron constantes.

La partida de John Mayall deja un vacío inmenso en el mundo de la música, pero su legado perdurará a través de las innumerables vidas que tocó y las mentes que inspiró.

John Mayall no solo fue una leyenda por derecho propio, sino también un catalizador en las carreras de muchos otros músicos, pues The Bluesbreakers, la banda que formó en la década de 1960, se convirtió en una incubadora de talentos extraordinarios. Entre sus filas pasaron guitarristas como Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor, quienes más tarde alcanzarían la fama con Cream, Fleetwood Mac y The Rolling Stones, respectivamente.

Además, el impacto de Mayall en el desarrollo del blues británico es innegable ya que sus álbumes, como "Blues Breakers with Eric Clapton" (1966), son considerados piedras angulares del género. Este álbum en particular, a menudo denominado "The Beano Album", es famoso por haber capturado la intensidad y la destreza técnica de Clapton, cimentando su apodo "God" entre los fanáticos.

En entrevistas a lo largo de los años, Mayall a menudo habló de su amor por la experimentación musical.

Su enfoque innovador y su habilidad para fusionar el blues tradicional con elementos de rock y jazz lo convirtieron en un pionero y un visionario, por lo que Mayall no solo será recordado por sus logros musicales, sino también por su generosidad, su amor por el blues y su inquebrantable dedicación a su arte. Es así como su vida y obra seguirán siendo una fuente de inspiración y una guía para futuras generaciones de músicos y amantes del blues.