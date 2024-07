¿Ana Gabriel le dedicó "Simplemente amigos" a Verónica Castro? La famosa cantante por fin aclara los rumores

México ha sido cuna de grandes artistas que siguen resonando en distintas partes del mundo y una de las más reconocidas es, sin duda alguna, Ana Gabriel, quien con más de 40 años de trayectoria se ha posicionado como una de las voces más icónicas de la música mexicana. Pero además de su innegable talento, la cantante ha sido protagonista de un rumor en donde se afirma que la canción "Simplemente amigos" (1988) fue escrita para Verónica Castro, con quien existió una historia de amor que no pudo ser contada abiertamente por los pensamientos de la época.

Ana Gabriel rompe el silencio y habla sobre la dedicatoria de "Simplemente amigos"

Este rumor, alimentado por internautas y declaraciones del periodista Jorge Carbajal, ha sugerido que el tema fue compuesto especialmente para la actriz Verónica Castro, como una especie de carta de amor secreta. Y aunque este ha sido uno de los "ships" favoritos de todo México, la cantante decidió enfrentar estos rumores en uno de sus conciertos.

Todo sucedió momentos antes de interpretar la canción, en donde la cantante declaró: "no voy a aclarar mucho más de esta canción [...] si sacan la cuenta, esos que hablan, deberían de darse cuenta que realmente no está compuesta para la persona que dicen [...] Esta canción la hice porque Dios me la dio para ti... para ti, para aquel y no me avergüenzo que digan que se la compuse, no me avergüenzo, pero lo que es, es y es una gran mentira que yo se la haya compuesto", afirmó con evidente molestia y cansancio por los persistentes rumores.

El programa de televisión "Sale el Sol" fue uno de los primeros en difundir el video de este esclarecimiento, lo que rápidamente generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, en donde las y los usuarios tuvieron opiniones divididas, pues mientras algunos expresaron alivio y agradecimiento por la aclaración de Ana Gabriel, muchos otros continúan creyendo fervientemente que "Simplemente amigos" está dedicada a Verónica.

Fotografía: Instagram/@anagabrieloficial

¿Cómo surgió el rumor del supuesto amorío entre Ana Gabriel y Verónica Castro?

El rumor sobre la dedicación de "Simplemente Amigos" a Verónica Castro no es nuevo ya que durante años, la relación entre Ana Gabriel y Castro ha sido objeto de escrutinio y chismes, pues ambas compartieron una amistad cercana que fue interpretada de diversas maneras por el público y los medios.

Pero la historia ganó más fuerza cuando Yolanda Andrade insinuó en varias ocasiones una relación sentimental entre Castro y otras mujeres, lo que indirectamente mantuvo vivo el rumor sobre la canción de Ana Gabriel y a esto se sumaron las declaraciones del periodista de espectáculos Jorge Carbajal, quien en diversas entrevistas ha afirmado que un maquillista que trabajó con ambas estrellas le había asegurado que Ana Gabriel tenía sentimientos profundos por Verónica Castro.

En 2021, los nombres de Ana Gabriel y Verónica Castro se convirtieron en tendencia en Twitter, reavivando recuerdos de su amistad y los rumores de una posible relación más allá de la amistad.

Fotografía: Pinterest.

Letra de "Simplemente Amigos" de Ana Gabriel

Siempre

Cómo ya es costumbre día a día es igual

No hay nada que decir

Ante la gente es así

Amigos simplemente amigos y nada más

Pero quien sabe en realidad

Lo que sucede entre los dos

Si cada quién llegando la noche finge un adiós

Cuanto daría por gritarles nuestro amor

Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control

Que despertamos abrazados

Con ganas de seguir amándonos

Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor

Siempre (siempre)

Con miradas siempre nos damos todo el amor

Hablamos sin hablar

Todo es silencio en nuestro andar

Amigos simplemente amigos y nada más

Pero quien sabe en realidad

Lo que sucede entre los dos

Si cada quién llegando la noche finge un adiós

Cuanto daría por gritarles nuestro amor

Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control

Que despertamos abrazados

Con ganas de seguir amándonos

Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor

Cuanto daría por gritarles nuestro amor

Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control

Que despertamos abrazados

Con ganas de seguir amándonos

Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor

No, oh, no

No aceptan nuestro amor

No, oh, no

No aceptan nuestro amor (no aceptan nuestro amor)

Ana Gabriel ha decidido poner fin a uno de los rumores más persistentes de su carrera, aclarando de una vez por todas que "Simplemente Amigos" no fue compuesta para Verónica Castro.

Fotografía: Instagram/@anagabrieloficial

A lo largo de su carrera, Ana Gabriel ha sido conocida por su habilidad para conectar con su audiencia a través de sus letras emotivas y su poderosa voz. Canciones como "Quién Como Tú", "Luna" y "Simplemente Amigos" han dejado una marca indeleble en la música latina. Sin embargo, los rumores sobre su vida personal han sido una constante distracción y, en algunos casos, una fuente de angustia para la cantante.