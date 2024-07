Muere Antonia "La Chunga", la abuelita con Alzheimer que conquistó TikTok con sus ocurrencias

El mundo del internet está de luto después de que se dio a conocer el sensible fallecimiento de Antonia Amador, mejor conocida en TikTok como Antonia "La Chunga". La abuelita que hacía reír a la red social con sus ocurrencias perdió la vida el pasado domingo, así lo dieron a conocer a través de su perfil de dicha red social.

A través de su cuenta de Instagram y TikTok, sus familiares informaron previamente que Antonia sería sometida a una cirugía, sin embargo, en los últimos 15 días no dieron actualización sobre su salud, por lo que internautas se preocuparon por ella y empezaron a preguntar sobre su ausencia y así fue como horas después dieron la triste noticia.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el domingo y con varias fotografías y mensajes escritos por su familia, internautas y allegados le dieron el último adiós a Antonia: "Hasta siempre, mi flor de loto, nos has dejado a todos destrozados", escribieron junto a la última imagen de La Chunga.

La Chunga quien vivía en Valencia, España padecía Alzheimer, pero eso no era impedimento para que siempre estuviera de buen humor. Su hija Toñi, era quien se encargaba de grabarle videos y luego los compartía en el perfil de TikTok de la abuelita. Sus respuestas a las conversaciones, sus ocurrencias y su carácter tranquilo y risueño era lo que más agradaba a su más de medio millón de seguidores.

Los comentarios de pésame hacia la familia abuelita no se hicieron esperar, muchos internautas aseguraron que extrañarán oír su voz e incluso ver sus irreverencias. Sin embargo, también desearon pronta recuperación a su hija Toñi y a sus allegados, pues de ante mano saben que su pérdida es dolorosa pero les recuerdan que deben estar tranquilos, pues cuidaron lo mejor que pudieron a la mujer de la tercera edad.

"¡Ay mi Antoñita con las risas que he pasado viéndote, siento tu pérdida como si fueras de mi familia. Descansa en paz, te vamos añorar!", "Lo siento mucho, pero tienen que estar súper tranquilas porque la cuidaron con mucho amor no le falto de nada", "Antonia, siempre te tendremos en nuestros corazones, no te olvidaremos", fue lo que escribieron algunos usuarios.