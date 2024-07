La influencer RoRo responde a quienes la tachan de “esclava” por cocinar para su novio: “Soy feminista, no sumisa”

Desde la comodidad de su hogar, específicamente de su cocina, la generadora de contenido Rocío López Bueno, mejor conocida como RoRo o RoRo Bueno, comparte recetas. Lo que empezó como un pasatiempos hizo que la originaria de España ganara numerosos seguidores en menos de un año, convirtiéndose en una influencer conocida a nivel global. Pero ahora la joven, de 22 años de edad, vive un momento crítico porque es blanco de comentarios negativos al ser considerada la “esclava” de su novio.

Por qué RoRo es criticada

La generadora de contenido enfocada en TikTok dio a conocer esto en una reciente entrevista con el periodista Juan Ramón Lucas, quien estrenó el podcast “Sr. Wolf”. Durante la charla, RoRo expuso que recibe críticas que principalmente provienen de feministas. Además, hay gente que le grita en la calle para agredirla por un motivo: le cocina a su novio, Pablo. El “hate” se ha intensificado porque la influencer suele comenzar los videos con frases con las que expresa que hace platillos para consentir a su pareja, ya que asegura “me gusta demostrar mi amor con comida”.

RoRo es criticada por cocinar para su novio, Pablo. Foto: Instagram RoRo.

Qué respondió Roro tras ser tachada de “sumisa” y “esclava”

“No me considero una mujer sumisa”, expuso la influencer, a fin de defenderse y frenar el hate. También agregó “me gritan ‘esclava, no te queremos aquí’, cosas muy... es muy raro”, de modo que el entrevistador se sorprendió y le preguntó “¿te dicen por la calle eso?”. La joven reiteró que esta situación ya escaló tanto, que en redes sociales igual le comentan “que Pablo sólo me pide cosas para comer para que le deje en paz durante unas horas”.

“Yo siempre me he considerado feminista, si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres”, expuso RoRo tras ser tachada de “sumisa” y “esclava” porque le cocina a su novio.

RoRo igual expuso que se considera feminista porque ella cree en la igualdad. “Yo siempre me he considerado feminista, si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres”. Por lo mismo, la generadora de contenido sigue realizando videos para compartir recetas que comparte con su novio.

Qué es tradwife

Pese a esto, la española ha desatado una polémica que hizo resurgir el término tradwife, que la Cadena Ser describe como una “figura femenina tradicional asociada a servir a un marido como si de su obligación se tratar”. Incluso El País abordó el tema, indicando que la joven “elabora recetas, cose vestidos, encuaderna libros y exhibe un combinado de habilidades de artesano renacentista, ropa y accesorios carísimos y voz de minino siamés”.

En redes sociales hay diversos videos enfocados en hablar de RoRo y el término tradwife. Algunas personas se van en contra de la influencer, pero muchas otras la defienden, subrayando que “RoRo demuestra mucho amor con Pablo” y “RoRo es un amor de persona”.