Ana Brenda Contreras comparte la conmovedora historia del perrito viejito que rescató: “Merece sus últimos años llenos de amor”

Numerosas actrices han demostrado con acciones que no sólo son fans de los animales, sino que promueven la adopción animal. Una de ellas es Ana Brenda Contreras, quien mediante sus redes sociales publica seguidamente fotos con sus mascotas que incluso ya son famosas, especialmente la perrita llamada “La negra tomasa”, a quien rescató y no cuenta con las patitas delanteras, pero esto no ha evitado que tenga una vida feliz y plena.

En el marco del Día Mundial del Perro, que se conmemoró ayer 21 de julio, la actriz y modelo estadounidense de origen mexicano, de 37 años de edad, dio a conocer que rescató a un perrito viejito a quien le está buscando hogar. La protagonista de “La que no podía amar” y “Corazón indomable” expuso esto a través de sus historias de Instagram mediante las que igual compartió un poco de la conmovedora historia del can.

Ana Brenda Contreras es de la famosas que promueve la adopción animal. Foto: Instagram Ana Brenda Contreras.

Ana Brenda Contreras comparte la tierna historia del perrito viejito que rescató

“Lo más duro del rescate es lo que no se ve, lo que imaginas”, escribió Ana Brenda Contreras en una historia de Instagram para hablar del can que rescató, a quien nombró “Abuelito” porque ya es un perrito mayor. “‘Abuelito’ vivió gran parte de su vida en la calle, solo duerme feliz en el piso por ahora. Es mega educado. Intuitivo. Hace (popó y pipí) afuera. Pase con arnés feliz”.

La ganadora del reality show “Popstars” y activista animal expuso que rescató a “Abuelito” luego de que vivió en condiciones adversas, razón por la que “posiblemente pierda un ojito”. Además de esto, el can ya padece situaciones propias de su edad, precisó la famosa, quien describió al can rescatado como “un caballero”.

La famosa rescató a un perrito de edad avanzada cuya historia compartió con sus fans. Foto: captura de pantalla Instagram Ana Brenda Contreras.

Ana Brenda Contreras le busca hogar al perrito viejito que rescató

Ana Brenda Contreras le está brindando todo lo necesario al perrito viejito que rescató, a fin de rehabilitarlo para luego darlo en adopción responsable. En la historia de Instagram publicó dos fotos en las que se ve el antes y el después de “Abuelito”, quien ya se ve mejor.

“Es mini, ama que lo mimen y no ladra, es un caballero. Lo ponemos al 100 y les agradecería si alguien sabe de alguna persona con un corazón enorme con ganas de darle la vida que merece, sus últimos años que pueden ser muchos llenos de amor y lealtad”, expresó Ana Brenda Contreras al hablar de “Abuelito”.

Posteriormente, en otra historia de Instagram, la actriz publicó otra foto del perrito viejito que rescató para compartir cómo va su evolución. “Abuelito” ya está más activo y va en busca de la actriz para que lo acaricie, con lo que evidencia que es un perrito amoroso y tranquilo.