Natalia Téllez y su historia de amor con “Güero”, su can rescatado: “Si se sienten perdidos, dejen que un perrito los adopte”

Natalia Téllez se ha convertido en una de las personalidades más queridas en México debido a su trabajo, talento y personalidad transparente y espontánea. Mediante sus redes sociales, comparte aspectos de su vida profesional y personal, conectando con sus seguidores. Así como su hija, Emilia, y su pareja, Antonio Zabala, son parte fundamental de su vida, hay un tercer personaje que inunda sus días de felicidad: su perrito rescatado de nombre “Güero”, razón por la que promueve la adopción animal.

“si se sienten perdidos, dejen que un perrito los adopte”

En diversas ocasiones, la actriz de “Quiero tu vida” ha hablado de su mascota, precisando que llegó a su vida en un momento crucial porque no se sentía feliz, aunque estaba trabajando en algo que le apasiona. “El ‘Güero’ es como mi guía espiritual, peludo”, expresó la conductora de “Netas Divinas” en entrevista con Memo del Bosque. Por lo mismo, previamente, en Instagram expresó “si se sienten perdidos, dejen que un perrito los adopte”.

Natalia Téllez abrió su corazón y habló de su historia con “Güero”. Fotos: Instagram Natalia Téllez.

Al abrir su corazón, Natalia Téllez, de 38 años de edad, recordó que su hermana, Artemisa Téllez, fue quien dio con el can callejero, a quien encontró en pésimas condiciones. “Creo en uno de los momentos más emocionales de mi vida, el ‘Güero’ fue el perro que encontró mi hermana en la calle. (Tenía) un nido de pulga en la nalga, estaba atropellado...”, contó la actriz.

“El ‘Güero’ es como mi guía espiritual, peludo”

Por las condiciones en que lo encontraron, no dudaron en rescatarlo, a pesar de que se trata de un animal de gran tamaño. Además de bañarlo y curarlo, lo llevaron con un veterinario. Posteriormente, lo dieron en adopción, pero su familia de acogida lo regresó en peores condiciones. “Lo regresaron al mes, más flaco que la calle”, expuso la conductora, quien se conmovió al ver a “Güero” nuevamente abandonado, triste y en una jaula.

Tras adoptar a “Güero”, la vida de la actriz cambió, expresó en entrevista con Memo del Bosque. Fotos: Instagram Natalia Téllez.

Natalia Téllez admitió que no estaba segura de adoptar al lomito debido a su tamaño y sus necesidades, ya que en ese momento ella vivía en un departamento pequeño, pero, sobre todo, porque anímicamente no estaba bien; sin embargo, el “Güero” la conquistó. “Siento que el ‘Güero’ me vio, (sucede) ese rollo de los animales cuando hacen contacto visual, y dije ‘ya dénmelo’”.

“Al cuidar de alguien, empecé a cuidar de mí. Él fue una raicita”

Además de su pareja y su hija, “Güero” es pieza clave en la vida de la presentadora. Fotos: Instagram Natalia Téllez.

Al tener al perrito en su vida, su vida cobró sentido y se encaminó para estar bien. “Me sacó de todo. Al cuidar de alguien, empecé a cuidar de mí. Él fue una raicita que me creció, como que ‘Güero’ me hizo ser adulta”. Debido a esto, la actriz siempre hace un llamado para cuidar a los animales, detalló que es “fácil que nos guste lo que es amado, cuidado y valorado por otro. La magia es ver el tesoro a través de la mugre y la necesidad”.