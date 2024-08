El novio de Taylor Swift, Travis Kelce, cumple su sueño de aparecer en un película junto a Adam Sandler

Desde que Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron una relación a mediados del 2023, la fama del jugador de los Kansas City Chiefs se ha visto incrementada más allá del deporte, pues este romance con la famosa estrella pop lo ha impulsado a abrirse camino en la industria cinematográfica, capturando la atención tanto de las y los fanáticos del deporte como de las y los cinéfilos.

Y aunque para mcuhas personas esta incursión en Hollywood pueda parecer una sorpresa, Kelce había declarado en ocasiones anteriores su sueño de aparecer en alguna película eventualmente. Pero fue en su popular podcast "New Heights", que conduce junto a su hermano, Jason Kelce (exjugador de los Philadelphia Eagles), donde Travis expresó su deseo de participar en una producción cinematográfica, mencionando específicamente su interés en la secuela de la icónica comedia "Happy Gilmore".

Desde que se conoció públicamente su romance, Kelce ha recibido una atención sin precedentes por parte de los medios, lo que ha incrementado su popularidad a niveles insospechados.

“Haré cualquier cosa para estar en 'Happy Gilmore 2'. Puedo ser un maldito extra, lo que sea, con tal de tener la oportunidad de aparecer en una película junto a Adam Sandler. ¡Cuenten conmigo!”, exclamó Kelce con entusiasmo en aquel icónico episodio de su podcast y esta declaración, que en su momento parecía una fantasía, pronto se convertiría en realidad.

Travis Kelce cumple su sueño de actuar junto a Adam Sandler

Aunque todo parecía un sueño muy lejano, todo indica que esta forma de manifestar sus deseos fue bastante efectiva, pues en una reciente aparición en "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, el propio Adam Sandler confirmó que Travis Kelce hará un cameo en la esperada secuela.

Sandler, quien retomará su papel protagónico de la película original de 1996, expresó su entusiasmo por la participación del deportista. “Tenemos algo especial para Travis. Va a venir al set, y va a ser genial”, comentó el actor, lo que provocó una ola de emoción entre las y los fans, quienes han comenzado a teorizar cuál podría ser el rol del deportista en esta esperada película.

Como uno de los mejores alas cerradas en la historia de la NFL, ha sido fundamental para el éxito de los Kansas City Chiefs, ayudando al equipo a ganar múltiples títulos y estableciéndose como una figura clave tanto dentro como fuera del campo.

La noticia de la participación de Kelce en la película fue rápidamente difundida por medios internacionales y celebrada en redes sociales, particularmente porque Netflix, que está a cargo de la producción, había anunciado previamente que el casting se había cerrado en Nueva Jersey, con las grabaciones programadas para comenzar en las próximas semanas.

Durante su aparición en "The Tonight Show", Adam Sandler no escatimó en elogios hacia Kelce, describiéndolo como “un chico grande, divertido y genial como el infierno... Es un semental”. Lo que no sólo reforzó la buena relación que parece haberse forjado entre el actor y el jugador, sino que también subrayó la capacidad de Kelce para hacer una transición fluida entre el campo de juego y el set de grabación, lo que ha dejado a muchos de sus seguidores impactados.

¿Travis Kelce se convertirá en actor profesional?

Pero el cameo en "Happy Gilmore 2" no es el único proyecto cinematográfico en el horizonte para Travis Kelce, ya que según información proporcionada por "Variety", Kelce estaría en conversaciones para unirse al elenco de "Loose Cannons", una comedia de acción que será dirigida por Chad Stahelski y se centrará en la historia de dos policías desquiciados que intentan enmendar sus errores.

El ascenso de Kelce en Hollywood es un testimonio de cómo las estrellas deportivas pueden trascender su ámbito y convertirse en figuras influyentes en otras áreas de la cultura popular.

Y además de su incursión en el cine, Kelce también se está preparando para ser el presentador de un nuevo reality show titulado "Are You Smarter Than a Celebrity?", programado para finales de 2024. Este programa, que mezclará comedia y competencia, pondrá a prueba a celebridades en una serie de desafíos intelectuales, y es otro ejemplo de cómo Kelce está expandiendo su presencia en los medios más allá de la NFL.

Aunque estos nuevos proyectos cinematográficos representan un emocionante desafío para Kelce, también plantean un conflicto con su carrera en la NFL, pues con la nueva temporada programada para comenzar en unas pocas semanas, se espera que el calendario de rodaje de la película pueda verse afectado. Sin embargo, la versatilidad y el compromiso de Kelce con ambas industrias sugieren que encontrará una manera de equilibrar sus dos pasiones.