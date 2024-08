Andrea Legarreta ya quiere ser abuela: “¡Ay, ten un bebé!”, le pide a su hija Mía Rubín

¡Un bebé! Eso es lo que la conductora de televisión Andrea Legarreta añora en su casa, confesó al ser entrevistada por los periodistas que la abordaron afuera de las instalaciones de Televisa San Ángel. La titular del programa “Hoy” reveló que vive una nueva etapa en su vida, ya que sus hijas ya no son pequeñas y eso la hace pensar en su futura faceta como abuela.

La conductora, de 53 años de edad, consideró que cada vez se acerca más el día que será abuela porque su hija mayor, Mía Rubín, ya tiene 19 años. Además, la cantante y exparticipante de “Juego de Voces” tiene una sólida relación con el torero Tarik Othón, con quien celebró su primer aniversario de amor en mayo pasado.

Andrea Legarreta describió el noviazgo de su hija Mía Rubín y el torero Tarik Othón como un “amor bonito”. Foto: Instagram Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta asegura que Mía y Tarik Othón están muy enamorados

“La historia se ha dado muy bonita”, aseguró Andrea Legarreta al hablar de la relación amorosa de su hija mayor y el joven torero. “Para ella es su primer noviazgo, su primer amor y, bueno, pues están enamoradísimos (...). Está padre que, más en estos tiempos, se retomen estos amores en los que hay cortejo, apapacho, caballerosidad. O sea, siento que los dos están muy enamorados, se admiran”.

Tras exponer esto, la presentadora del programa “Hoy” dijo que Mía Rubín y Tarik Othón tienen un “amor bonito” y cuando las personas están tan enamoradas es fácil imaginar una vida junto a ese ser tan especial. Es por eso que la compañera de trabajo de Galilea Montijo considera que su hija mayor y el torero podrían tener una historia que perdure.

Mía Rubín y Tarik Othón celebraron su primer aniversario juntos en mayo pasado. Foto: Instagram Mía Rubín.

“Bueno, lo veo como una posibilidad, no creo tan temprana. Si yo soy la que dice ‘ay, ten un bebé y me lo dejas para que te lo cuide’, pero ella me dice ‘no, mamá, todavía no’”, confesó Andrea Legarreta al hablar de su anhelo de ser abuela.

Andrea Legarreta quiere que Mía Rubín tenga un bebe para que se lo cuide

Al hablar del noviazgo de la cantante de “Amor maldito” y su yerno, Andrea Legarreta reveló que quiere ser abuela. De hecho, dijo que bromea con su hija acerca de la posibilidad de que la convierta en abuela por primera vez.

