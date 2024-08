Andrea Legarreta reacciona a la disculpa de Mariana Echeverría en HOY: "no se trata de arrancarle la cabeza"

Andrea Legarreta recibió de puertas abiertas a Mariana Echeverría, después de que en La Casa de los Famosos México tuviera algunas actitudes en contra no solo de Arath de la Torre, también de la propia producción de HOY. Los rumores eran que no sería bienvenida después de su expulsión.

Sin embargo, la disculpa que ofreció Mariana Echeverría en el programa, durante la transmisión en vivo, fue puesta en duda por el público que lo vio, además de uno que otro exmiembro de LCDLF, y periodistas de la farándula mexicana, entre otros, por lo que se desató una nueva polémica.

Andrea Legarreta habla sobre la disculpa de Mariana Echeverría

Aseguró que sintió la disculpa sincera. Crédito: Instagram

Al respecto, fue la propia Legarreta quien dijo a la salida del programa que no se trataba de invitarla para arrancarle la cabeza, mucho menos para arremeter en su contra ni tener una confrontación más allá de las palabras. Aseguró que entiende que todo se trata de un juego que te lleva a límites insospechados.

"Hablamos con ella antes, y pues ya, entiendo que todos cometemos errores, tomamos decisiones incorrectas en un lugar, en un juego como estos que te llevan al límite. Ella está sorprendida, está arrepentida, ofreció disculpas por lo que hizo ahí. Al final, a muchos nos sorprendió lo que vimos de ella. Pero no se trata de arrancarle la cabeza, tampoco somos así nosotros. No está padre"

También dijo que sintió que se trataba de una disculpa que venía del corazón, además de que vio en el rostro de Mariana Echeverría mucho arrepentimiento. Dijo que todos somos personas y que nadie merece el hate que se hace en las redes sociales, pues aunque no la justifica, está consciente de que cualquiera puede cometer un error.

"Yo te digo la verdad, yo sí la sentí muy sacada de onda, triste. Al final, no justifico, pero es un ser humano, creo que todos hemos tenido momentos, discusiones que no están padres. Sentí feo porque ella en su rostro refleja que se siente muy mal. No me dio lástima, tampoco me gusta esa palabra, sentí feo. Antes del programa había una muy buena relación, llegamos a compartir cosas personales, siento feo. El hate es horrible, te desmoraliza, te da tristeza, pero al final, no la justifico, pero todos la cagamos, todos tenemos acciones que no están padres"

Mariana incluso derramó algunas lágrimas. Crédito: HOY

Andrea Legarreta desmiente que Mariana Echeverría sea vetada de HOY

Por último, dijo que de su parte no puede haber una forma de vetarla del programa. Dijo que será la productora quien finalmente decida si Mariana Echeverría puede o no regresar al programa en otras ocasiones, los rumores indicaban que la propia Andrea había pedido que no fuera invitada, cosa que negó rotundamente.