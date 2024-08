"Perdí, voy a seguir con mi vida": Mariana Echeverría no quiere saber más de La Casa de los Famosos México

La noche del domingo 18 de agosto la conductora de televisión y comediante, Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". Hace unos momentos la famosa reveló cuál es el siguiente paso en su carrera como estrella del mundo del entretenimiento.

Ante sus millones de seguidores en redes sociales la exhabitante del cuarto "Tierra" subió una historia en la que explicó que su participación en "La Casa de los Famosos México" llegará a su fin en las siguientes semanas ya que tiene planeado salir de la Ciudad de México para reencontrarse con su esposo, Óscar Jiménez y su hijo, Lucca.

Sigue leyendo:

Andrea Escalona encara a Mariana Echeverría y defiende a Arath de la Torre: "me dan ganas de llorar, no me voy a victimizar"

Paola Durante rompe el silencio y revela por qué ya no está presente en las galas de La Casa de los Famosos México

La participante fue la cuarta eliminada. Foto: Instagram/@lacasafamososmx

Mariana Echeverría cierra su etapa en LCDLF México

Después de las controversias que protagonizó dentro de "La Casa de los Famosos México" -habló del "programa Hoy" y trató mal a varios de sus compañeros- Mariana Echeverría se convirtió en blanco de señalamientos en redes sociales. Además el público le expreso su descontento al convertirla en la cuarta eliminada de la temporada 2024.

En el video Mariana Echeverría, exintegrante de "La Familia Disfuncional" de "Me Caigo de Risa", aseguró que la próxima semana pondrá punto final a su participación en "La Casa de los Famosos México", pues regresará a la ciudad de León en Guanajuato, donde actualmente vive.

En este sentido la también actriz dijo que seguirá con su vida y no alimentará el "hate" que recibió durante su estancia en el reality show. Dijo que una vez que se reencuentre con su familia se olvidará de todo esto que le sirvió para vivir una experiencia única.

"Voy a seguir con mi vida, la próxima semana me voy a León (Guanajuato). Me olvido de todo esto, aquí terminó el juego para mi. Gracias por esta experiencia tan ruda", dijo.

Por otra parte Mariana Echeverría dijo que su participación en el reality show de Televisa no la define como persona, pues simplemente no supo jugar bien sus cartas. Reiteró que no apoya a nadie y simplemente desea que gane el mejor de esta temporada 2024.