Paola Durante rompe el silencio y revela por qué ya no está presente en las galas de La Casa de los Famosos México

Desde hace unas semanas los seguidores de "La Casa de los Famosos México" se percataron que Paola Durante, la primera eliminada de la temporada 2024, no había estado presente en las recientes galas del reality show, generando especulaciones sobre el verdadero motivo de su ausencia.

Fue hace unas semanas cuando la exedecán de Paco Stanley se convirtió en la primera expulsada de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México". A partir de ese momento estuvo como invitada en las galas del reality show, donde brindaba su punto de vista sobre lo sucedido dentro del concurso de Televisa.

Sigue leyendo:

¿Cuáles son los estudios de Ricardo Peralta, el habitante más polémico de La Casa de los Famosos México?

Desde la semana pasada Paola Durante, primera eliminada de "La Casa de los Famosos México", brilló con su ausencia en las galas del reality show. Para terminar con todo tipo de especulaciones la participante concedió una entrevista en la que habló del motivo que la llevó a no estar presente en las transmisiones.

Al ser cuestionada sobre su ausencia de las galas de "La Casa de los Famosos México", la exparticipante explicó que no tenía idea del motivo, pues simplemente ya no recibió llamado. Dijo que nunca habló mal de nadie y siempre estuvo dispuesta a apoyar a las producción. Reiteró que le habían dicho que iba a estar en todas las galas.

"Me encantaría saber por qué. No (tengo llamado). No entiendo, nunca hablé mal de nadie, siempre apoye en todo, me dijeron que iba a estar en todas las galas", contó.