Mariana Echeverría se disculpa con los integrantes del programa Hoy tras ventilar su mala relación con Arath de la Torre

La salida de Mariana Echeverría de "La Casa de los Famosos México" sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula. Ahora la exhabitante del cuarto "Tierra" se robó todos los reflectores después de ofrecer una disculpa por los comentarios que hizo sobre la relación entre los conductores del "programa Hoy".

Hace unas semanas la exintegrante de "Me Caigo de Risa" se robó todos los reflectores al confesar que Arath de la Torre no tenía la mejor de las relaciones con sus compañeros en el "programa Hoy". Incluso ventiló que Andrea, no específico cuál, no lo soportaba, motivo por el que el conductor siempre se aislaba.

Mariana Echeverría se disculpa con el "programa Hoy"

El pasado domingo 18 de agosto, Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta participante eliminada de "La Casa de los Famosos México". Ante su salida la conductora se hizo presente en redes sociales para ofrecer una disculpa por sus declaraciones sobre el "programa Hoy".

Ante sus millones de seguidores en Instagram la conductora de televisión aseguró que su opinión sobre la relación entre los conductores del "programa Hoy" generó bastante ruido, por lo que ofrecía una disculpa a los involucrados ya que únicamente habló desde su experiencia como invitada a la transmisión.

En este sentido la exhabitante del cuarto "Tierra" dijo que Andrea Rodríguez, productora del matutino, y los conductores están molestos por sus declaraciones, motivo por el que les ofrecía una sincera disculpa, esperando que la situación no pasara a mayores.

"La producción de Hoy tanto Andrea Rodríguez como los conductores están un poco molestos por lo que dije y pido una disculpa", contó.

En la parte final del video Mariana Echeverría recordó que era invitada frecuente a las transmisiones del "programa Hoy" y percibía que no tenían la mejor de las relaciones con Arath de la Torre. Sin embargo reconoció que su opinión fue sin fundamentos ni certezas, reiterando sus disculpas.

"Cuando iba percibía eso, hablé sin fundamentos y sin una certeza. Afrontaré la situación y pediré disculpas. Siempre he sido bien recibida", sentenció.

¿Qué dijo Mariana Echeverría del programa Hoy?

En una plática con sus compañeros del cuarto "Tierra", Mariana Echeverría aseguró que Arath de la Torre no se llevaba bien con sus compañeros en el "programa Hoy". En este sentido la presentado dijo que Andrea, no reveló el apellido, no soportaba al habitante del cuarto "Mar". Tras esto Andrea Legarreta y Andrea Escalona le externaron su apoyo a su compañero, desmintiendo a la excolaboradora.