Andrea Escalona encara a Mariana Echeverría y defiende a Arath de la Torre: "me dan ganas de llorar, no me voy a victimizar"

El pasado domingo 18 de agosto, Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, luego de una intensa semana en donde la conductora se vio muy expuesta ante sus compañeros tanto del cuarto mar como del cuarto Tierra.

Ahora, ya afuera y de vuelta a su realidad, Mariana Echeverría estuvo como invitada en el programa Hoy. Su visita ha causado mucha polémica debido a los fuertes comentarios que hizo sobre los conductores del matutino durante su estancia en La Casa de los Famosos México.

Sigue leyendo:

Mariana Echeverría se arrepiente de apoyar a Ricardo Peralta: "no me gustaría meterme de lleno a opinar sobre eso”

Mariana Echeverría se disculpa con los integrantes del programa Hoy tras ventilar su mala relación con Arath de la Torre

Mariana Echeverría llega a Hoy y pide perdón

Fue a través de las redes sociales del Programa Hoy que se confirmó que la exintegrante de Me Caigo de Risa, asistiría este martes a la emisión matutina, para hablar de su experiencia en La Casa de los Famosos México. Sin embargo, horas antes de su llegada al Foro 16 de Televisa San Ángel, la conductora pidió una disculpa a los integrantes del programa matutino por sus comentarios desatinados que hizo dentro del reality show.

Uno de los comentarios más fuertes que hizo en contra de Arath de la Torre involucró a toda la producción de Hoy, pues reveló a sus compañeros de cuarto Tierra que en la emisión matutina nadie quería al también actor, debido a esto es que Echeverría se adelantó y pidió disculpas.

“Te voy a explicar lo que pasó, ahí en ese video, di por hecho cosas que no tenía fundamento, que yo percibía… Eso fue lo que pasó… Yo ayer ofrecí una disculpa y lo vuelvo a ofrecer ahora…”, dijo Echeverría

Sin embargo, las cosas no se quedaron así, pues, Andrea Legarreta quiso despejar dudas y saber a qué “Andrea” se refería al asegurar que una de ellas no soportaba a Arath: “Aquí la realidad y lo que sí me gustaría es que en esta casa que también ha sido tu casa, incluso como amiga, la jefa te ha apoyado en muchos momentos y eso nos generó una decepción…”.

“Hablaba yo de Andrea Escalona”, Dijo Echeverría

Andrea Escalona Encara a Mariana Echeverría

Luego de que la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México aseguró que su desatinado comentario hacia referencia a Andrea Escalona, la sobrina de la productora de Hoy, no se quedó callada y encaró a Mariana Echeverría, asegurando que Arath es uno de sus amigos más cercano.

“Te voy a decir algo, si hay alguien que yo quiero, respeto, admiro y que es mi amigo, que es amigo del Tenorio, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien Mariana, con quien yo tengo una relación, estrecha de cariño y que siempre ha estado conmigo es el señor Arath de la Torre”. Dijo Andrea Escalona

Luego de esto tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo aseguraron que el carácter de Arath es ser más ermitaño, ya que le gusta estar solo para meditar y no por eso quiere decir que no tengan una buena relación con él, tras esta aclaración Mariana Echeverría volvió a disculparse con Andrea escalona y el resto de la producción de Hoy y dijo tenía ganas de llorar.

“Me dan ganas de llorar, porque es un reality bien complicado, ni me voy a victimizar, ni me voy a justificar, voy a aprender… Entiendo tu molestia y te pido una disculpa y no sé en qué te pudo afectar, por eso te digo que no te va afectar nada, aquí la más afectada soy yo, por eso pido disculpas”, dijo Echeverría

Finalmente, la exintegrante de Me Caigo de Risa, pidió que no se le juzgara tan duramente, pues, solamente las personas que viven el reality entienden la realidad que viven día a día. Y aseguró que en cuanto salgan sus compañeros les ofrecerá las disculpas pertinentes.