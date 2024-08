Mariana Echeverría se arrepiente de apoyar a Ricardo Peralta: "no me gustaría meterme de lleno a opinar sobre eso”

Una de las salidas más esperadas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, fue sin duda alguna la de la actriz y conductora Mariana Echeverría, quien a lo largo de estas semanas no logró conquistar al público mexicano, pues su forma de ser durante la competencia hizo que su popularidad bajara considerablemente.

Debido a lo anterior es que la exintegrante de Me Caigo de Risa este domingo 18 de agosto fue la cuarta eliminada de la competencia, provocando mucha polémica debido a que sus últimos comentarios fueron de apoyo total a Ricardo Peralta quien se posicionó detrás de Arath de la Torre haciendo un fuerte comentario sobre la comunidad LGTBIQ+, mismo que Echeverría apoyó, pero ahora ya no.

¿Mariana Echeverría ya no apoya a Ricardo Peralta?

Fue durante la gala de este lunes 19 de agosto cuando se cuestionó directamente a Mariana Echeverría sobre el conflicto que se ocasionó entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta cuando este último se posicionó tras el conductor de Hoy y en su discurso quiso utilizar a la comunidad LGTBIQ+ y la identidad de género como una estrategia, lo que le ha traído grandes problemas al influencer.

Debido a esto es que durante el programa de anoche conducido por Odalys Ramírez y Diego de Erice, cuestionaron directamente a los exintegrantes de esta segunda temporada, a lo que “El Potro” y Shanik Berman coincidieron en que Ricardo Peralta dio un “golpe bajo” a Arath de la Torre y aseguraron que no tuvo fundamentos su posicionamiento.

Al preguntarle a Mariana Echeverría, la presentadora prefirió no hablar del tema, pues, asegura que aunque ella estuvo presente en la broma que hizo Arath, no se dio cuenta de que se trataba de un comentario para hacer reír por lo que lo tomaron de manera distinta.

“Es que aquí ya se ve todo, cuando estás allá adentro no se ve, te llegan y te cuentan algo y dices ‘¿cómo te dicen eso?’, pero ya que lo veo, pues, digo no, sonó de risa, ¿no?, y así pasa muchas veces… Entonces es como se cuentan las cosas allá adentro, aquí es otra realidad y se los vuelvo a repetir… Hasta ahorita que veo este video, digo ah, Arath lo hizo de broma y él lo tomó de otra intensión y ahí si siento que es un golpe bajo, pero no me gustaría meterme de lleno a opinar sobre eso”, dijo Mariana Echeverría

Debido a lo anterior es que en redes sociales una vez más, usuarios y seguidores de La Casa de los Famosos México se fueron en contra de Mariana Echeverría por no sostener su postura y tratar de quedar bien afuera.

¿Qué pasó entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre?

El domingo 18 de agosto el influencer se posicionó tras Arath de la Torre y le quiso dar cátedra sobre lo que es la identidad de género, sin embargo, su discurso, el cual ya lo tenía premeditado, resultó darle un efecto contrario a lo que quería.

"Estoy aquí porque hace unas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Vengo aquí a expresarte algo que es expresión de género... Si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. Yo no quisiera que la gente creyera que soy un personaje... No quiero escuchar lo que tiene que decir". Dijo Peralta.

Ante esto, Arath no se quedó callado y utilizó de manera inteligente su derecho de réplica, por lo que al finalizar su discurso, el público en el foro le aplaudió y en redes sociales lo han defendido, pues, están de acuerdo con que Peralta solo quiso utilizar a la comunidad LGTBIQ+ como estrategia.