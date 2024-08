El origen de la frase que usó Arath de la Torre en la discusión con Ricardo Peralta en “La Casa de los Famosos 2”

El enfrentamiento entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre en “La Casa de los Famosos México” sigue dando de qué hablar y es que mientras el influencer es blanco de críticas en redes sociales, internautas aplauden la reacción del conductor. Aunque pocos notaron que en su argumento usó una de las frases más icónicas de su papel como Pancho López con la que, además, mostró su apoyo a la comunidad LGBT.

Así respondió Arath de la Torre en el enfrentamiento con Ricardo Peralta

“Torpecillo”, como también se conoce al youtuber, tachó de homofóbico a Arath de la Torre por los supuestos comentarios sobre uno de sus atuendos estilo colegial que lució en una de las galas. El posicionamiento convirtió a Peralta en blanco de críticas y, entre otras cosas, usuarios lo señalaron de usar a la comunidad LGBT como una estrategia para ganar simpatía.

Sigue leyendo:

Ricardo Peralta elimina su Instagram tras escándalo por discusión con Arath en "La Casa de los Famosos"

Arath de la Torre conquista a México después de confesar que es la voz del protagonista de una famosa película infantil: VIDEO

Ricardo Peralta recibe fuertes críticas tras enfrentamiento con Arath de la Torre. Foto: Captura de pantalla X @lacomadritaof_

Por otra parte, el argumento usado por Arath de la Torre para defenderse fue aplaudido por fanáticos ya que, señalan, da muestra de madurez y respeto. El conductor también comparó a Ricardo Peralta con Wendy Guevara, quien fue la ganadora de la primera temporada y se mostró a favor del también actor en la discusión con el creador de contenido.

“Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema en ningún sentido con nadie, absolutamente nadie (…) Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas, yo te respeto y te he respetado siempre, incluso siempre he dicho que en un mundo de nubes grises tú eres el arcoíris. Mis respetos para ti siempre y para tu comunidad, lo he demostrado todo el tiempo, no juegues sucio porque yo siempre te he extendido mi mano”, dijo el conductor.

Origen de la frase usada por Arath de la Torre

En medio del escándalo, algunos fanáticos rescataron la frase “en un mundo de nubes grises, tú eres el arcoíris” usada por Arath de la Torre en la discusión ya que la retomó de uno de sus papeles más icónicos en la televisión. Se trata de aquella que usó como Pancho López en la telenovela “Mi marido tiene más familia” en una escena junto a Aristóteles y Temo, interpretados por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni.

“Entendí la referencia a su personaje en la telenovela y me dio vida”, “Arath fue como mi papá para la comunidad en la época de Aristemo”, “Impriman más Araths y más Panchos”, “Hoy los que más brillaron con su participación fue el mango y Arath”, “Me llenó mucho escucharlo decir esa frase y por la manera en la que lo dijo”, “Lo mucho que significó para mí esa frase”, “Aristemo me ayudó a decirle a mis papás que soy bisexual”, “Es una frase bonita y Arath es un tipazo” y “Lo feliz que me hizo”, fueron algunos de los comentarios.