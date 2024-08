Ricardo Peralta elimina su Instagram tras escándalo por discusión con Arath en "La Casa de los Famosos"

Ricardo Peralta ha sido blanco de críticas en redes sociales por su actitud en “La Casa de los Famosos México” y los constantes ataques a otros participantes, entre ellos Arath de la Torre a quien tachó de homofóbico durante el posicionamiento de este domingo. Sus declaraciones no sólo le costaron decenas de seguidores en Instagram, pues su cuenta fue eliminada ante el escándalo que generó su discusión con el conductor.

Eliminan cuenta de Instagram de Ricardo Peralta

"Torpecilo", como también se conoce al creador de contenido, es uno de los participantes más odiados en el reality show debido a los pleitos e intrigas contra los integrantes del Team Mar. Esto también afectó su popularidad afuera de "La Casa", pues, además de que algunos influencers le han dado la espalda por sus explosivas declaraciones, perdió decenas de seguidores en todas sus plataformas.

Sigue leyendo:

Arath de la Torre conquista a México después de confesar que es la voz del protagonista de una famosa película infantil: VIDEO

Critican a Gomita por decir que hará el “showcito” de depresión y extrañar a su papá para que no la eliminen

Eliminan cuenta de Instagram de Ricardo Peralta tras discusión con Arath de la Torre. Foto: Captura de pantalla

Aunque la discusión que sostuvo con Arath de la Torre en el posicionamiento de este domingo ha sido uno de los momentos más polémicos del influencer debido a que tachó de homofóbico al conductor. En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y la ola de críticas habría llevado al encargado de la cuenta de Instagram de Peralta a borrar todo el contenido, aunque momentos después fue eliminada por completo.

Los internautas no fueron los únicos que se mostraron en contra de Ricardo Peralta por sus comentarios, pues la comunidad LGBT condenó lo dicho por el influencer y su agencia lanzó un comunicado en el que se deslindan y aseguran que tomarán medidas: “Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente or nuestro cliente. Éstas no reflejan los valore ni la filosofía con la que operamos”.

Ricardo Peralta "ofendido" tras discusión con Arath de la Torre

El influencer encaró a Arath de la Torre por supuestos comentarios homofóbicos en los que mencionaba el atuendo estilo colegial que llevó durante una de las galas anteriores, aunque éste no dudó en defenderse y lo señaló de usar a la comunidad LGBT como estrategia para ganar la simpatía del público y hacerlo quedar mal. Además, lo comparó con Wendy Guevara asegurando que no eran similares y no tienen la misma popularidad.

Aunque la polémica no terminó en el posicionamiento, pues en una charla con su equipo Ricardo Peralta se dijo “afectado” por las palabras del también actor y expresó su deseo de que sea el siguiente en abandonar el programa.

“Estoy afectado por Arath, él me ofendió a mí y yo no lo ofendí a él. Yo le estaba explicando algo y dejó de escuchar y se puso una etiqueta que yo no dije (…) Este señor es malo, es insoportable y que tenga algo que lo cubre aquí me viene valiendo, lo que no voy a soportar es que haya tomado eso ultimo (la comparación con Wendy Guevara) para usarlo en mi contra, salir y salvarse. Yo no tengo la necesidad de demostrarle qué talentos tengo y qué no”, dijo el influencer.