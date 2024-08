Alicia Silverstone come un fruto venenoso desconocido y sigue viva de milagro | VIDEO

La aclamada actriz decidió comer un fruto desconocido mientras se encontraba en Inglaterra. Instagram/@aliciasilverstone

Alicia Silverstone, conocida mundialmente por su icónico papel como Cher Horowitz en la película de culto "Clueless" (1995), sigue siendo una figura influyente en el cine y la cultura popular casi tres décadas después de su debut en Hollywood. Y aunque la mayoría la recuerda por su interpretación de la superficial pero encantadora en esta cinta, la actriz ha construido una carrera diversa que abarca desde papeles dramáticos hasta comedias, y recientemente ha incursionado en el cine de terror.

De la misma forma, ha utilizado su influencia para promover causas importantes, desde el veganismo hasta la sostenibilidad ambiental. También se encuentra muy activa en sus redes sociales, en donde sus fans pueden verla fuera de sus icónicos roles para conocerla un poco más de cerca.

Pero esta vez causó furor en su cuenta de TikTok no por algún divertido video en donde recrea su papel como Cher Horowitz, sino porque compartió algunas imágenes en donde pregunta a sus seguidores sobre un pequeño fruto desconocido para ella y, en el acto, le da un mordisco para conocer su sabor. Todo esto no sería relevante si el inofensivo fruto no hubiera sido venenoso, lo que preocupó a sus seguidores de sobremanera.

¿Cuál es el estado de salud de Alicia Silverstone después de comer un fruto venenoso?

Fue a través de su cuenta oficial en TikTok, donde la actriz comparte algunos fragmentos de su día a día, donde hace algunas horas decidió preguntar a sus seguidores sobre un extraño fruto de color naranja que encontró mientras paseaba por las calles de Londres. Pero la actriz no esperó las respuestas de sus fans, pues en el video se puede ver como le da una pequeña mordida para conocer su sabor.

En el momento de subir estas imágenes, una ola de preocupación se desató entre sus seguidores, ya que algunos de ellos identificaron el fruto como una "cereza de Jerusalén", conocido científicamente como Solanum pseudocapsicum. Esta planta, aunque parezca muy bonita, es potencialmente tóxica y el pánico aumentó cuando varios usuarios comentaron sobre la peligrosidad del fruto, alertando a la actriz sobre su error.

En un giro sorprendente de eventos, Alicia Silverstone se convirtió en el centro de atención no solo por su trabajo en el cine, sino también por un incidente que rápidamente se volvió viral.

Fotografía: TikTok/@aliciasilverstone

Rápidamente, el medio internacional "Entertainment Weekly" contactó a la Dra. Rachel Meyer, profesora adjunta asociada de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de California, Santa Cruz, quien confirmó que la cereza de Jerusalén es levemente venenosa y que, aunque consumir una pequeña cantidad puede no causar daño significativo, en dosis mayores podría provocar síntomas como vómitos.

Sin embargo, Meyer también señaló que la planta tiene propiedades medicinales, aunque advirtió que nadie debería intentar usarla sin un conocimiento profundo de sus efectos y niveles de toxicidad: "las personas NO deben comer esta planta o intentar usarla medicinalmente sin familiarizarse con la literatura sobre usos tradicionales y niveles de toxicidad", declaró para el medio.

Tras el revuelo generado en TikTok, Alicia Silverstone actuó rápidamente para calmar las preocupaciones de sus seguidores y al día siguiente, publicó un nuevo video en la plataforma, donde aseguraba a sus fans que estaba bien y que no había ingerido el fruto. "Estoy viva y bien", escribió, acompañando su mensaje con una foto de sí misma sonriendo, lo que ayudó a tranquilizar a sus fans.

La reacción de Silverstone, rápida y transparente, ayudó a disipar el temor entre sus seguidores, quienes habían esperado ansiosos una señal de que su querida actriz estaba fuera de peligro.

Fotografía: TikTok/@aliciasilverstone

