"Cara de cortisol": ¿Qué es la hormona del estrés y por qué es tendencia en TikTok?

La nueva obsesión de muchas personas, hombres y mujeres por igual, es evitar a toda costa (o eliminarla) la "cara de cortisol" que afecta nuestra imagen porque la apariencia de la piel del rostro genera un efecto de cansancio e incluso de unos cuantos "añitos de más". Pero esta tendencia viral gracias a TikTok no se trata de un nuevo descubrimiento, sino de una de las muchas consecuencias que se generan en nuestro físico y salud al tener elevados los niveles de la hormona del estrés.

De acuerdo con lo que se ha explicado actualmente sobre la también llamada "cortisol face", nos evita tener ese ansiado glow up para lucir perfectas y sobre ello la tiktoker @zu_loto, así como muchas otras más creadoras de contenido, han compartido el antes y después de sus rostros al detectar que estaban teniendo problemas en el control de la hormona del estrés. El resultado es impresionante, pues además de la hinchazón y piel con imperfecciones, el cambio demuestra que al controlar este problema es posible lucir una piel sin imperfecciones o manchas, además que se verá mucho más brillante y suave.

Es por lo anterior que se han compartido todo tipo de trucos con los cuales evitar tener esta apariencia que además de sumarnos algunos años extras a nuestra edad, nos hacen lucir descuidadas y con ello también nos acompaña la clara señal de que nuestra salud no está pasando por su mejor momento. Así que si quieres saber más sobre la "cara de cortisol", cómo evitarla y además cómo hacer que la hormona del estrés no te afecte, aquí te contamos todo lo que los expertos y profesionales de la salud recomiendan; recuerda que no todo lo que ves en Internet es ideal para cuidarte.

¿Qué es la cara de cortisol y cómo evitarla?

La "cara de cortisol" es una tendencia que ya es viral en TikTok y que preocupa a muchos, pues aunque no se trata de ningún diagnóstico o enfermedad que requiera ser atendida de urgencia, en redes se ha convertido en un factor de alerta. Según explican en los videos de la aplicación china, es la presencia de la también hormona del cortisol la que poco a poco va afectando la salud del cuerpo, lo cual es cierto; sin embargo, los daños no sólo se manifiestan con problemas de la piel, sino con otras consecuencias que pueden ser graves al detonar otras enfermedades.

Algo que debes de saber es que el estrés no debe de tomarse a la ligera, pues aunque parece ser algo con lo que vivimos, es un problema que cuando es temporal no pasa nada, pero que cuando está presente en nuestro cuerpo de forma constante se vuelve un factor que afecta la salud sin que nos demos cuenta. Pues más allá de la apariencia del rostro, comienzan a detonarse otra serie de cuestiones que aquí te comentamos.

Estas son algunas de las pruebas que confirman que la cara de cortisol existe. (Foto: TikTok @zu_loto)

¿Cuáles son los síntomas del estrés?

Dolor de cabeza

Insomnio

Falta de concentración

Ansiedad

Tensión o dolor muscular

Dolor en el pecho

Fatiga

Malestar estomacal

Además de los síntomas anteriores que ya afectan directamente la salud, cuando la hormona del estrés se encuentra por encima de sus niveles normales y de mantenerlos así por un tiempo prolongado, también existe el riesgo de tener otras afectaciones en la salud y de desarrollar enfermedades como:

Presión arterial alta

Enfermedades cardíacas

Accidentes cerebrovasculares

Obesidad

Diabetes

De acuerdo con Mayo Clinic, el momento de pedir ayuda, más allá de notar la "cara de cortisol", llega cuando no somos capaces de distinguir la o las causas que noes están detonando el estrés y, peor aún, cuando se intentan tomar medidas para erradicarlo y no es posible. En casos de emergencia hay que buscar ayuda si sientes dolor en el pecho, falta de aliento, sudoración, mareos o náuseas, pues son un signo de algo más preocupante, un ataque cardiaco.