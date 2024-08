Jennifer López le escribió estas canciones a Ben Affleck, “el amor de su vida”, antes de pedirle el divorcio

Es oficial, la historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck finalizó luego de que estuvieron envueltos en especulaciones que apuntaban a que afrontaban una crisis matrimonial desde marzo pasado. La prensa estadounidense informó hoy 20 de agosto de 2024 que JLo le solicitó al actor y director de cine el divorcio, a pesar de que en diversas ocasiones lo describió como “el amor de su vida”.

La actriz y cantante, de 55 años de edad, no sólo expresó esto en entrevistas, sino que también inmortalizó su amor por su aún esposo, de 52 años, mediante dos canciones que le dedicó, abriendo su corazón a nivel mundial.

Jennifer López inmortalizó el amor que siente por Ben Affleck mediante dos canciones que le compuso: Foto: Instagram Jennifer López.

Qué canciones le dedicó Jennifer López a Ben Affleck

Jennifer López compuso las canciones “Dear Ben” y “Dear Ben Pt II” para expresar lo que siente por Ben Affleck. La primera canción es parte del disco “This is Me Now… Then”, mientras que la segunda canción forma parte del disco “This is Me Now”.

En ambos discos, “La diva del Bronx” aprovechó para exponer lo importante que el actor de “Batman” ha sido en su vida, al grado de que en pasadas entrevistas aseguró que estos dos discos son los más íntimos y personales para ella debido a que los creó al estar con el famoso de Hollywood.

“Te amo, eres perfecto Una manifestación de mis sueños Haces que mi cuerpo sienta Alrededor de un millón de cosas diferentes”

Los discos de Jennifer López inspirados en Ben Affleck

“This is Me Now… Then” fue lanzado en 2002, que es cuando Jennifer López y Ben Affleck salieron por primera vez. Su amor duró de este año hasta 2004, cuando se separaron definitivamente, alegando que la presión de la prensa los saturó. La separación fue mediática porque la pareja incluso estaba comprometida y primero canceló el compromiso y luego informó la separación amorosa.

“Sentado aquí solo, mirando mi anillo, anillo Sintiéndome abrumada, me dan ganas de cantar, cantar ¿Cómo terminamos aquí sin rebobinar? Oh Dios, esta es mi vida Sentado aquí solo, sabiendo que me llamarás Miro mi teléfono y ahí está tu identificador de llamadas Viendo todas las señales y me pone tan alto Me haces decir”

“This is Me Now” fue presentado este 2024 y marcó el regresó de JLo a la música luego de una ausencia de 10 años. La protagonista de “Marry Me” destacó que sintió mucha inspiración al retomar su relación con el famoso en el verano de 2021, lo que la movió a componer nueva música. Además, el segundo disco es una continuación del primero, como lo fue su historia de amor.

De hecho, Jennifer López insinuó en su momento que “This is Me Now” podría ser su último disco, lo que consideraba una buena despedida porque era una celebración para su amor con Ben Affleck. “La verdad es que ni siquiera sé si algún día volveré a hacer otro álbum después de este. Es el tipo de proyecto por excelencia de Jennifer López, J.Lo, y realmente me siento muy realizada, por lo que realmente serán artículos de colección en cierto momento”.

“Siento que es el final de una especie de era para mí y el comienzo de una nueva, así que nunca diría nunca, pero ahora siento que he puesto mi corazón y mi alma en esto”, expuso Jennifer López al lanzar “This Is Me Now”, disco en el que incluye la canción “Dear Ben Pt II” inspirada en Ben Affleck.

Bennifer, como la pareja era conocida, finalizó tras casi dos años de matrimonio. Foto: Instagram Jennifer López.

Por qué se separaron Jennifer López y Ben Affleck

Cuando los famosos retomaron su amor, tuvieron claro que en esta ocasión sí llegarían al altar. Primero se casaron el 16 de julio de 2022 en Las Vegas, Nevada, y luego, el 20 de agosto del mismo año, tuvieron una ceremonia privada en la mansión que Ben Affleck tiene en Savannah, Georgia, que es donde se casarían la primera vez que estuvieron juntos.

Sin embargo, JLo eligió precisamente una de sus fechas de su aniversario para anunciar oficialmente la separación. La cantante expuso que ella y Ben Affleck no están juntos desde el 26 de abril pasado. En tanto, una fuente indicó que los famosos “dejaron atrás todos los asuntos pendientes de hace más de 20 años. Llevaron las cosas hasta el final y ahora saben con certeza que no están hechos para el largo plazo. Ya no hay preguntas sin respuesta. Vieron todo lo que necesitaban ver y se acabó”.