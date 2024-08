¿Olvida a JLo? Ben Affleck viajaría a Japón para encontrarse con su ex, Jennifer Garner

Jennifer López y Ben Affleck continúan en el ojo del huracán debido a los rumores sobre su divorcio, esta vez se reveló que el actor habría viajado a Japón para encontrarse con su exesposa y madre de sus hijos, Jennifer Garner. La actriz también estuvo junto a su expareja el pasado fin de semana cuando celebró su cumpleaños 52, fiesta en la que una vez más llamó la atención la ausencia de la “Diva del Bronx”.

Ben Affleck habría viajado a Japón para encontrarse con su exesposa

La historia de amor entre los actores podría haber llegado a su fin y las sospechas de los fans son cada vez más fuertes ante un evidente distanciamiento, sobre todo en eventos importantes como su aniversario de bodas o la celebración de cumpleaños. Momentos en los que el actor habría estado acompañado de su exesposa, Jennifer Garner, y no de la intérprete de “On the Floor”.

Sigue leyendo:

¿Molesta? Sofía Vergara reacciona a las declaraciones de Joe Manganiello sobre la causa de su divorcio

Jennifer López se aleja de los reflectores porque se siente “humillada” por su segunda separación de Ben Affleck

JLo y Ben Affleck hacen más fuertes los rumores de una separación. Foto: IG @jlo

Esta vez una fuente cercana a la pareja reveló que Ben Affleck habría viajado a Japón para encontrarse con su ex Jennifer Garner, lo que coincide con las postales compartidas por la actriz en su cuenta de Instagram donde revela detalles de su viaje. Mientras tanto, JLo fue captada en Los Ángeles de compras con su hija, Emme.

“Lo que ha causado sorpresa es que el intérprete de Batman en la película The Justice League parece estar más cerca de su exesposa, Jennifer Garner, quien es madre de sus hijos Violet, de 18 años; Serafina, de 15; y Samuel, de 12. Incluso, ambos padres y sus hijos viajaron juntos a Japón”, mencionó la fuente a Fox News Digital y retomado por la revista People en Español.

Ben Affleck habría viajado a Japón para encontrarse con su exesposa, Jennifer Garner. Foto: IG @jennifer.garner



JLo se ausenta en el cumpleaños de Ben Affleck

Los rumores sobre un conflicto en el matrimonio se intensificó debido a que el pasado fin de semana Jennifer López fue captada en el concierto de Bruno Mars en Los Ángeles, mientras que su esposo celebró su cumpleaños acompañado de sus hijos y su exesposa.

Tan sólo unos días antes la también empresaria fue captada en la casa de Ben Affleck y despertó rumores de una reconciliación, sin embargo, una persona cercana reveló a la revista People que la separación continúa y que su visita sería para visitar a los hijos del actor con quienes tiene una relación cercana.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos. Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta par su familia, ahora que está de nuevo en Los Ángeles quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que reanuden sus clases”, dijo la fuente sobre la visita de JLo.