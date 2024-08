Jennifer López es captada en concierto de Bruno Mars mientras Ben Affleck celebraba su cumpleaños junto a su ex

Los rumores de una separación entre Jennifer López y Ben Affleck son cada vez más fuertes, esta vez la fiesta por el cumpleaños 52 del actor reavivó las sospechas de los fans debido a que ese mismo día la “Diva del Bronx” fue captada bailando y disfrutando del concierto de Bruno Mars. A esto se suma que la cantante no felicitó a su aún esposo en redes sociales con un tierno mensaje como solía hacerlo en celebraciones especiales, como su reciente aniversario.

JLo deja a Ben Affleck en su cumpleaños para ir al concierto de Bruno Mars

El pasado 15 de agosto el actor de “The Batman” celebró su cumpleaños 52 y para ello realizó una íntima fiesta durante el fin de semana en la casa que renta en Brentwood, California. Medios estadounidenses han señalado que JLo lo acompañó por no más de 30 minutos, pues después fue captada bailando y cantando entre el público en el concierto que ofreció Bruno Mars en Los Ángeles.

JLo es captada en el concierto de Bruno Mars durante la fiesta de cumpleaños de Ben Affleck. Foto: X @BenniferUpdates

Mientras tanto, Ben Affleck estuvo acompañado de su exesposa Jennifer Garner que, de acuerdo con medios locales, ha sido su gran apoyo ante su separación con JLo. El pasado domingo 11 de agosto, López fue vista entrenado a la casa del actor y aunque se hablaba de una reconciliación una fuente cercana a la pareja reveló a la revista People que la cantante estaría pasando tiempo con los hijos de su esposo: Violet, de 18 años de edad; Seraphina, de 15, y Samuel, de 12.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus hijos. Ella siempre se preocupó por ellos. El año pasado pasó meses buscando la casa perfecta para su familia ensamblada. Ahora, que está de nuevo en Los Ángeles, quiere pasar tiempo e calidad con ellos antes de que reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”, indicó la fuente.

Revelan fecha en la que JLo confirmaría su separación

En mayo pasado surgieron los primeras sospechas de una crisis matrimonial entre Jennifer López y Ben Affleck, lo que se hizo más fuerte debido a que pasaron el verano separados. Por una parte el actor se quedó en Los Ángeles para concluir sus proyectos en cine, mientras que la intérprete de “On the Floor” celebró su cumpleaños en Los Hamptons con una lujosa fiesta al estilo “Los Bridgerton”.

De nuevo, una persona cercana a los actores reveló a Page Six que Ben Affleck estaría tratando de posponer los tramites de su divorcio para proteger a Jennifer López, quien se sentiría “humillada” tras declarar que el actor era el amor de su vida. Sin embargo, la incertidumbre terminaría para los fanáticos al final del verano cuando ambos anunciarían oficialmente su separación.