Es un hecho y revelan la fecha en la que Jennifer López y Ben Affleck anunciaran su separación

Desde marzo pasado, la prensa estadounidense dio a conocer que Jennifer López y Ben Affleck enfrentan una crisis matrimonial que los mantiene separados. Desde ese momento a la fecha, los famosos han evidenciado que no están juntos porque han hecho sus vidas por separado. Sumado a esto, ahora se dio a conocer que la separación es un hecho porque las estrellas de Hollywood están próximas a hacer pública la ruptura amorosa.

El medio Page Six informó que JLo y el actor y director están separados y la conclusión del matrimonio se encamina a un “cierre de varios millones de dólares” debido a que ambos son figuras altamente posicionadas porque cuentan con grandes fortunas. La actriz, de 55 años de edad, posee un patrimonio neto de 400 millones dólares y el protagonista de “Pearl Harbor” tiene en su cuenta bancaria $150 millones de dólares, según información de Celebrity Net Worth.

Sigue leyendo:

FOTOS: Ben Affleck es captado en actitud romántica con misteriosa mujer

Sin Ben Affleck, pero Jennifer López celebró su cumpleaños 55 con una fiesta al estilo quinceañera | VIDEO

Tras casarse en 2022, JLo y Ben Affleck estarían por anunciar su separación. Foto: Especial.

Jennifer López y Ben Affleck, listos para separarse

Mediante una nota, el medio estadounidense dio a conocer que Jennifer López y Ben Affleck, de 51 años, anunciarán su separación cuando el verano concluya. Esto quiere decir que la pareja daría este paso a finales de septiembre, que es cuando oficialmente concluirá la temporada veraniega.

De momento, ni “La diva del Bronx” ni el director del cine han abordado el tema, pero un amigo cercano de ambos habló con Page Six y expuso que los famosos tenían pendiente su historia de amor porque salieron por primera vez entre 2002 y 2004 cuando incluso se comprometieron, pero se separaron por la presión mediática.

La pareja retomó su relación tras separarse en 2004. Foto: boletín On the JLo.

Por qué Jennifer López y Ben Affleck se separaron

Luego de casi 20 años, en 2021 Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación y en 2022 se casaron; primero en Las Vegas, Nevada, y luego en Riceboro, Georgia. A pesar de esto, la pareja enfrentó altibajos en su matrimonio “y ahora saben, por fin, que no están hechos para ello. Ya no hay preguntas que resolver. Se han dado cuenta de lo que tenían que saber y es el final definitivo”, destacó la fuente entrevistada.

La misma fuente indicó que el matrimonio de las estrellas de Hollywood se dio porque “se dejaron llevar por el momento. Jennifer ha querido esa boda -los trajes, los amigos, los adornos, los manjares- por décadas”, pero Ben Affleck no quería precisamente lo mismo, pero cedió para complacer a la intérprete de “Jenny from the Block”.